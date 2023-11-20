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Московские антимонопольщики проверили тамбовские компании
Как сообщает сайт Подмосковного УФАС, их специалистами выявлены признаки сговора на торгах в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Тамбовской области, возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО «ЭкоТехСервис» и группы лиц в составе ООО «РЭК» и ООО «АгроРесурс».
Ситуация интересна тем, что по закону подмосковные антимонопольщики не имеют полномочий для рассмотрения дел в отношении юрлиц из других регионов. Точнее могут это делать только по особому поручению ФАС России или прокуратуры, однако ни того, ни другого в деле нет. Сообщение ФАС уже поспешили растиражировать некоторые тамбовские СМИ, фактически поставив знак равенства между указанными фирмами и региональным мусорным оператором АО "ТСК", которому они оказывают услуги. - У «ТСК» десятки различных подрядчиков по разным видам деятельности, в том числе транспортировке ТКО. Многие наши подрядчики занимаются разными видами бизнеса, а наши взаимоотношения с каждым из них регулируются заключенными договорами и действующим законодательством. Если у контролирующих органов есть вопросы к этим подрядчикам, то это их риски, которые не имеют никакого отношения к работе нашей компании,
- прокомментировали в «ТСК».
Источники в тамбовском ЖКХ считают, что подобные действия могут быть спланированы и имеют своей целью дестабилизировать ситуацию на мусорном рынке Тамбовской области, а также оказать влияние на финансовую стабильность регионального мусорного оператора АО «Тамбовская сетевая компания».
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Как сообщает сайт Подмосковного УФАС, их специалистами выявлены признаки сговора на торгах в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Тамбовской области, возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО «ЭкоТехСервис» и группы лиц в составе ООО «РЭК» и ООО «АгроРесурс».
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