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Роспотребнадзор будет консультировать по выбору новогодних подарков
Сегодня, 09:54
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Управление Роспотребнадзора в Тамбовской области планирует запустить специализированную горячую линию, посвященную выбору новогодних подарков и обеспечению безопасности товаров для детей. Эту информацию распространила пресс-служба ведомства. Специалисты готовы предоставить ответы на вопросы жителей Тамбова, связанные с требованиями и стандартами к детским товарам и услугам.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что прием звонков начнется с 4 декабря, горячая линия будет функционировать с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, с перерывом с 12:30 до 13:30. Они также отметили, что консультации будут предоставляться до 15 декабря по следующим номерам телефонов: 8 (4752) 47-09-24; 8 (4752) 47-27-88 (управление Роспотребнадзора по Тамбовской области).
Кроме того, специалисты отделения гигиены детей и подростков, а также Центра информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», готовы оказать помощь и ответить на вопросы по номеру 8 (4752) 72-03-19.
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