В Тамбове продолжают торговать табачными изделиями вблизи вузов 0 В Тамбове продолжают функционировать магазины табачной продукции неподалеку от образовательных учреждений. Прошло три месяца с того момента, как жители высказали свои опасения относительно законности размещения этих магазинов.

44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 25 декабря 2023 г. – очередная, 44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан.

В Тамбове увеличится плата по договорам социального найма 0 Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали предложение о повышении ставки квартплаты за использование жилого помещения по соглашениям социального найма. С начала следующего года предполагается индексация размера оплаты на 4%, что означает увеличение с 36 копеек до 57 копеек за квадратный метр.

В Тамбовской области спортивным туризмом занимаются около пяти тысяч жителей 0 На текущей Международной выставке-форуме "Россия" в Москве проходит отраслевая неделя спорта региона. Представители Тамбовской области делятся своим опытом в области спортивного туризма.

Роспотребнадзор будет консультировать по выбору новогодних подарков 0 Управление Роспотребнадзора в Тамбовской области планирует запустить специализированную горячую линию, посвященную выбору новогодних подарков и обеспечению безопасности товаров для детей. Эту информацию распространила пресс-служба ведомства. Специалисты готовы предоставить ответы на вопросы жителей

Воздушную гавань области подготавливают к обслуживанию новых типов воздушных судов 0 Вопросы безопасности в железнодорожном и воздушном транспорте стали основной темой рабочего совещания между Главой региона и первым заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Юрием Городковым.

Жители Майский в Тамбове жалуются на недоделанные дороги 0 Жители из микрорайона Майский обратились в редакцию ИА «Онлайн Тамбов.ру», выражая свое недовольство продолжающимся ремонтом дорог, начатым еще весной текущего года. Согласно контракту, работы должны были быть завершены к 2 сентября, однако не все дороги были достроены. В течение осени улицы

Будет запущена работа трёх территориальных управления в Тамбове 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы было принято решение о введении трех новых территориальных управлений городской администрации в Тамбове. Важно отметить, что общее количество сотрудников администрации останется неизменным; они просто переместятся в новые места, ближе к жителям

Очередная встреча поколений прошла в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже третье десятилетие ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Исторические события последних 1,5 лет показали, что военные конфликты могут

Заявление о банкротстве МУП "Тамбовтеплосервис" оставили без рассмотрения 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение не рассматривать исковое заявление МУП "Тамбовинвестсервис" (МУП "ТИС") о признании банкротом МУП "Тамбовтеплосервис" (МУП "ТТС"). Это решение основано на том, что истец пропустил несколько заседаний без объяснения причин и не выражал желания

В доме-интернате для престарелых в Сосновском округе произошел пожар 0 Прокуратура Тамбовской области уведомила о возникновении пожара в Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ТОГБСУ СОН). Инцидент произошел сегодня, 28 ноября, в 9 утра.

ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет отсудить у администрации Котовска более 400 миллионов рублей 0 Ресурсоснабжающая компания ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области против администрации города Котовска. По данным «Коммерсант Черноземья», сумма требований этого концессионера к местным властям составляет 412,3 миллиона рублей.

Комитет культуры администрации Тамбова может возглавить артист из «Ивушки» 0 Юрий Ханин, артист балета Государственного академического ансамбля "Ивушка", может возглавить Комитет культуры администрации города Тамбова. Информацию об этом сообщили в администрации города порталу "Онлайн Тамбов.ру", однако официального назначения пока не произошло, и дата его ожидания остается

В Октябрьском районе также выявлены нарушения при реализации программы «Дорога к дому» 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову поступил новый ответ от прокуратуры на его обращение относительно нарушений условий муниципальных контрактов в рамках программы «Дорога к дому». На этот раз были раскрыты результаты проверки в Октябрьском районе города Тамбова.

В Тамбове оштрафовали за выбоины на проезжей части 0 В Тамбове прокуратура оштрафовала муниципальную организацию «Дирекция городских дорог» за недостаточное состояние участка дороги от улицы Гастелло до дома № 34 по улице Новикова-Прибоя, находящегося на западе города. Согласно данным прокуратуры, проведенная проверка выявила многочисленные дефекты

В Тамбове почтили память воинов погибших на Кавказе 0 26 ноября отмечается День памяти воинов, погибших на территории Северо-Кавказского региона. На Воздвиженском кладбище прошли панихида и траурный митинг.

Жители села Петровское неоднократно сталкиваются с заблокированием вагонами перехода 0 Жители села Петровское Петровского муниципального округа неоднократно сталкиваются с блокировкой пешеходного оборудованного перехода к станции Избердей вагонами. На таких переходах обязательна расцепка вагонов.

Кадетский корпус хотят отремонтировать за 175 млн рублей 0 В Тамбовской области был объявлен электронный аукцион на выбор подрядчика для проведения капитального ремонта в Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Демина», расположенном в областном центре. Согласно документам

Прокуратура выявила нарушения при реализации программы «Дорога к дому» 0 На запрос депутата Тамбовской городской думы от КПРФ Артёма Александрова, касающегося нарушений в реализации программы "Дорога к дому", прокуратурой Ленинского и Советского районов были проведены проверки, которые подтвердили факт наличия нарушений, согласно ответам ведомства.

Продолжается строительство школы в микрорайоне «Майский» 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров, посетил стройплощадку школы в микрорайоне Майский в Тамбове, которая в настоящее время возводится в рамках национального проекта "Образование". Руководитель региона подчеркнул успешный ход выполнения работ, отмечая высокие темпы строительства.