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В Тамбове управляющую компанию уличили в фальсификации подписей жильцов

Сегодня, 09:08
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В центре области жители многоквартирных домов продолжают выявлять недобросовестные практики и подделку подписей со стороны управляющих организаций. Напомним о скандале с Управляющей компанией (УК) «Мир», в результате которого даже возбудили уголовное дело против данной организации.

На этот раз суд Советского района областного центра подтвердил недобросовестные действия Общества с ограниченной ответственностью «РУК «Возрождение», - сообщает «Блокнот Тамбов». Суд признал документы, представленные на общем собрании жильцов дома №195, корпус 2, по улице Астраханской, недостоверными. Решение, якобы принятое на этом собрании, было признано ничтожным. Документы, касающиеся продления договора на управление данным домом, оказались поддельными. Управляющая компания, следуя общепринятой практике, попыталась продлить договор односторонне, подделав документы об решении общего собрания.

Жильцам дома не предоставили необходимую информацию о проведении собрания, а в протоколе обнаружились поддельные подписи. Управляющая компания, согласно распространенной «спортивной практике», быстро представила недостоверные документы в жилинспекции. Однако только суд может восстановить справедливость.

Судебная экспертиза подтвердила, что подписи собственников были подделаны. Выявлены и другие нарушения в организации и проведении «собрания жильцов». Жители дома подозревают, что их средства, уплаченные за управление жильем, могут быть направлены в прибыль компании, возможно, на «премии руководству УК».

В настоящее время, по открытым данным, ООО «РУК «Возрождение» управляет 17 многоквартирными домами. Споры с жильцами происходят с завидной регулярностью. В частности, в Бокино на улице Дорожной, 26, недавно прошло собрание жильцов, вызвавшее определенные вопросы у жителей относительно деятельности ООО «РУК «Возрождение».
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