|
Гендиректор ООО УК «Новый век» может оказаться на скамье подсудимых
Сегодня, 09:05
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров получил ответ от прокуратуры Октябрьского района города Тамбова по поводу обращения жильцов дома № 82 на Мичуринской улице.
Согласно документу, у управляющей компании истек срок действия лицензии на управление многоквартирными домами, и теперь новую управляющую компанию должны выбрать сами жильцы на общем собрании или муниципальные органы власти могут организовать такое собрание.
В отношении генерального директора ООО УК "Новый век" проводилась проверка по вопросу возможного преступления, предусмотренного статьей 201, частью 1 Уголовного кодекса РФ. Результаты проверки были направлены в Управление МВД России по г. Тамбову. В отношении гендиректора управляющей компании было возбуждено уголовное дело 07.07.2022 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ. 14.06.2023 года дело поступило в прокуратуру Октябрьского района г. Тамбова.
Причиной возбуждения уголовного дела стала невыплата управляющей компанией денежных средств за поставленные энергоносители. В то время как жильцы многоквартирного дома, находящегося под управлением "Нового века", своевременно оплачивали счета за энергоносители, управляющая компания не выполнила своевременную оплату поставщику услуг.
В настоящее время дело находится на заключительной стадии рассмотрения перед передачей материалов в суд для рассмотрения по существу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.