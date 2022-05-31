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Жильцы дома №82 по ул. Мичуринская требуют привлечь к ответственности руководство УК «Новый Век»
Вчера, 14:46
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Жильцы дома №82 по ул. Мичуринская города Тамбова в очередной раз обратились в прокуратуру Тамбовской области с просьбой провести проверку в отношении уже бывшей управляющей компании ООО УК «Новый Век».
Недавно департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области исключил дом № 82 по улице Мичуринской в городе Тамбове из реестра лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению домами ООО УК «Новый век». Вот только мер к нерадивой управляющей компании принято не было.
В своем обращении жители дома отмечают, что управляющая компания уходит от ответственности от ранее совершенных нарушений и на это смотрит все профессиональное сообщество. Пример недостаточно хороший для сегодняшнего политического момента, так как есть все основание предполагать, что следственный отдел Октябрьского района СК Тамбовской области откажет в возбуждении уголовного дела в отношении Янова Р.Н. по факту несвоевременной оплаты коммунальных ресурсов, ввиду межведомственных противоречий.
Ситуация может послужить примером для других недобросовестных руководителей управляющих организаций.
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