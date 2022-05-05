ООО УК «Новый век» занимается управлением домом без законных оснований Комментариев: 0



Согласно ответу из департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области по результатам открытого конкурса под управление ООО УК «Новый век» дом был передан до конца 2021 года. В дальнейшем собственники помещений в доме собрание не проводили по вопросу выбора УК, как в прочем и не было нового конкурса.



В силу ч. 4 ст. 161 ЖК РФ орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственники сами не выбрали способ управления МКД или не реализовали его.



Выходит, что с начала 2022 года ООО УК «Новый век» управляет домом № 82 по ул. Мичуринская, не имя на то законных оснований. Уклонение профильного комитета администрации города от проведения нового конкурса фактически привело к попустительству управляющей компании. Ранее прокурорская проверка выявила наличие задолженности за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.



В адрес администрации города Тамбова внесено представление о необходимости проведения конкурса. При попустительстве городских властей почти полгода ООО УК «Новый век» занимается управлением многоквартирным домом № 82 по улице Мичуринской без законных на это оснований.Согласно ответу из департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области по результатам открытого конкурса под управление ООО УК «Новый век» дом был передан до конца 2021 года. В дальнейшем собственники помещений в доме собрание не проводили по вопросу выбора УК, как в прочем и не было нового конкурса.В силу ч. 4 ст. 161 ЖК РФ орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственники сами не выбрали способ управления МКД или не реализовали его.Выходит, что с начала 2022 года ООО УК «Новый век» управляет домом № 82 по ул. Мичуринская, не имя на то законных оснований. Уклонение профильного комитета администрации города от проведения нового конкурса фактически привело к попустительству управляющей компании. Ранее прокурорская проверка выявила наличие задолженности за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.В адрес администрации города Тамбова внесено представление о необходимости проведения конкурса.



