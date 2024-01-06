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Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в р.п. Новая Ляда
2 января из-за проблем с качеством воды прекращена работа водонапорной башни по улице Плодородия, что привело к отсутствию водоснабжения для жителей трех улиц. Для обеспечения нужд местных жителей муниципалитет организовал доставку питьевой воды.
Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, поручил прокурору Тамбовского района осуществить надзорное сопровождение процесса восстановления водоснабжения на улицах Плодородия, Пионерская и Буденного.
Прокуратура области приняла на себя ответственность за контроль выполнения поставленных задач и восстановление прав граждан на адекватное водоснабжение.
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