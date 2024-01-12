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В Тамбовской области планируют открыть 19 школьных театров
Сегодня, 08:43
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В Тамбовской области активно воплощается федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках нацпроекта «Образование», направленный на создание дополнительных образовательных возможностей для детей. По информации пресс-службы регионального правительства, в 2024 году планируется запустить новые кружки и секции по шести различным направлениям, предоставляя более 1,8 тысячам детей возможность обучения.
Молодые жители Тамбова смогут развивать свои таланты, выбирая из разнообразных направлений, таких как школьные театры, хоровое пение, медиацентры, музеи, кружки НТИ и экостанции. В текущем году планируется открытие 19 новых школьных театров.
По словам представителей министерства образования и науки Тамбовской области, в настоящее время в регионе успешно действует 178 школьных театров, привлекая к участию около 4,5 тысяч детей.
Фото: администрация Сосновского округа
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