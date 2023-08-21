В Тамбовской области откроют три новых музея Комментариев: 0



В Мичуринском муниципальном округе: Музей будет размещен в Доме детского творчества в селе Заворонежское. Ожидается, что оформление юридического лица будет завершено в сентябре.



В Кирсановском муниципальном округе: Открытие музея запланировано на 20 декабря. Музей будет базироваться на народном музее в селе Ленинское, который посвящен истории Ирской коммуны.



В Моршанском муниципальном округе: Рассматривается возможность создания музея на территории Устьинского сельсовета в 2025 году.



Глава Тамбовской области, Максим Егоров, отмечает, что цель создания этих музеев заключается в том, чтобы предоставить школьникам возможность изучать историю, природу и традиции своего родного края. Все музеи будут современными и оборудованными по последнему слову техники.



Дополнительно, в рамках нацпроекта "Культура", также обновляются и модернизируются существующие музеи в регионе. В прошлом году оборудование получили Знаменский, Жердевский музеи и Литературно-музыкальный музей Мичуринска.



В текущем году средства из нацпроекта выделяются на оснащение шести учреждений в разных округах Тамбовской области. Также планируется оснащение таким образом еще шести музеев в 2024 году.



Кроме того, в этом году проходит капитальный ремонт в Знаменском районном краеведческом музее, и поданы заявки на капитальный ремонт других учреждений на 2024 и 2025 годы. Планируется создание новых краеведческих музеев в трех муниципальных образованиях Тамбовской области. Вот некоторая информация о каждом из них:В Мичуринском муниципальном округе: Музей будет размещен в Доме детского творчества в селе Заворонежское. Ожидается, что оформление юридического лица будет завершено в сентябре.В Кирсановском муниципальном округе: Открытие музея запланировано на 20 декабря. Музей будет базироваться на народном музее в селе Ленинское, который посвящен истории Ирской коммуны.В Моршанском муниципальном округе: Рассматривается возможность создания музея на территории Устьинского сельсовета в 2025 году.Глава Тамбовской области, Максим Егоров, отмечает, что цель создания этих музеев заключается в том, чтобы предоставить школьникам возможность изучать историю, природу и традиции своего родного края. Все музеи будут современными и оборудованными по последнему слову техники.Дополнительно, в рамках нацпроекта "Культура", также обновляются и модернизируются существующие музеи в регионе. В прошлом году оборудование получили Знаменский, Жердевский музеи и Литературно-музыкальный музей Мичуринска.В текущем году средства из нацпроекта выделяются на оснащение шести учреждений в разных округах Тамбовской области. Также планируется оснащение таким образом еще шести музеев в 2024 году.Кроме того, в этом году проходит капитальный ремонт в Знаменском районном краеведческом музее, и поданы заявки на капитальный ремонт других учреждений на 2024 и 2025 годы.



