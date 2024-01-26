Первую партию щепы из новогодних ёлок передали ипподрому Комментариев: 0



Работы по вывозу елей и сосен в городе ещё не завершены. В этом году к этой благотворительной акции присоединился также город Мичуринск, что предполагает увеличение объёма переработанных хвойных пород по сравнению с предыдущими годами. В предшествующем году "ТСК" собрала 152 кубометра деревьев, а годом ранее - 76 кубометров. Первыми для переработки были доставлены примерно четыре сотни деревьев, оставшихся не проданными на ёлочных базарах. Они были доставлены на базу "ТСК" до начала празднования Нового года.



Утилизация новогодних ёлок способствует снижению количества мусора на свалках. Благодаря этому процессу, лошади, персонал и посетители ипподрома теперь наслаждаются приятным хвойным ароматом от щепы.



Если у вас ещё осталась новогодняя ёлка, не спешите выбрасывать её в контейнер. Разместите её аккуратно рядом, и специальная бригада на специализированной машине заберет её для последующей переработки.



Фото: АО ТСК Сотрудники организации "Тамбовская сетевая компания" уже успешно собрали 108 кубометров хвойных пород от вышедших из употребления новогодних ёлок. Первую партию ароматной щепы, полученной из этого материала, передали для использования на Тамбовском ипподроме и его обитателям.Работы по вывозу елей и сосен в городе ещё не завершены. В этом году к этой благотворительной акции присоединился также город Мичуринск, что предполагает увеличение объёма переработанных хвойных пород по сравнению с предыдущими годами. В предшествующем году "ТСК" собрала 152 кубометра деревьев, а годом ранее - 76 кубометров. Первыми для переработки были доставлены примерно четыре сотни деревьев, оставшихся не проданными на ёлочных базарах. Они были доставлены на базу "ТСК" до начала празднования Нового года.Утилизация новогодних ёлок способствует снижению количества мусора на свалках. Благодаря этому процессу, лошади, персонал и посетители ипподрома теперь наслаждаются приятным хвойным ароматом от щепы.Если у вас ещё осталась новогодняя ёлка, не спешите выбрасывать её в контейнер. Разместите её аккуратно рядом, и специальная бригада на специализированной машине заберет её для последующей переработки.Фото: АО ТСК



