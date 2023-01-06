Использованные тамбовские ёлки пойдут на подстилку для местного ипподрома 0 Тамбов вновь стал участником всероссийской экоакции «Ёлки, палки и щепа». Благодаря этому сотни тысяч ёлок с праздников будут отправлены не на свалку, а для подкорма растений и подстилок животным в зоопарках, приютах и конюшнях.

Уровень воды в Арженке у Рассказово продолжает падать 0 7 декабря уровень воды реки Арженка в Рассказово продолжил падать. Напомним, ранее повышение уровня произошло из-за аномальной для зимы жары. Сейчас толщина льда у края берега – больше 10 километров.

В селе Татаново смонтировали светофор на проблемном перекрёстке 0 На перекрёстке в селе Татаново Тамбовского района сделали регулируемый пешеходный переход. Новую зону оснастили светофорами, кнопкой вызова зелёного света и дорожными знаками.

Из-за таяния снега на мосте в Мичуринском районе прекратилось дорожное движение 0 По сообщению ГУ МЧС России по Тамбовской области (поступившему 6 января в 19:00), в Мичуринском районе затопило участок дороги. Из-за таяния снега вода в реке Воронеж поднялась у посёлков Лесохимучасток и Старая Казинка.

Работы по ул. Советская в Тамбове так и не доделали 0 В конце уходящего года администрация города Тамбова приняла решение расторгнуть контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Советская на участке от ул. М. Горького до Комсомольской с ООО «Строй НЭС-АБ», подрядчик не завершил работы в срок.

Полиция в Мичуринске изъяла более 11 тысяч контрафактных сигарет 0 Полиция в Мичуринске изъяла из незаконного оборота более 11,6 тысяч пачек контрафактных сигарет. Этим товаром торговал 57-летний мужчина в павильоне на улице Филиппова.

Тамбовская область нарастит выращивание овощей закрытого грунта на 17 тысяч тонн в год 0 В 2023 году в Тамбовской области планируют в 1,5 раза увеличить производство овощей закрытого грунта, таких как томаты, черри, баклажаны, огурцы, перец и зеленные культуры. Фермеры уже приступили к закладке нового урожая.

Этой весной в Тамбовской области пройдут памятные мероприятия в честь академика Вернадского 0 Весной 2023 года в регионе стартует цикл мероприятий, посвящённых 160-летию со дня рождения академика В. И. Вернадского (6+). Напомним, Владимир Иванович был одним из представителей русского космизма, а также основателем научных школ минералогии и геохимии, основателем биогеохимии, создателем

Перед Рождеством в Тамбове ограничат движение транспорта на нескольких дорожных участках 0 В связи с предстоящим празднованием Рождества Христова в Тамбове временно ограничат движение транспорта.

Аварийные бригады региона приведены в повышенную готовность из-за близких морозов 0 На конец недели в Тамбовской области прогнозируют морозы выше 20°C. Вследствие этого главы муниципалитетов, руководители коммунальных служб и управляющих компаний, а также ресурсопоставщики приступают к непрерывному мониторингу своей работы.

В 2023 году в ТГМПИ имени Рахманинова будут ремонтировать коммунальные системы и перекрытия 0 В 2023 году в областном центре продолжат капремонт ТГМПИ имени Рахманинова (здание построено в 1903 году, с 1974 года – объект культурного наследия). На работы выделят более 86 миллионов рублей из регионального бюджета. Подрядчик – зарегистрированная в Тамбове ООО «Стройпремьер-Сервис».

Мичуринский союз ветеранов Афганистана подвел итоги работы 0 Мичуринское местное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» под руководством Волкова Игоря Ивановича подвело итоги работы за 2022 год.

Студентам МичГАУ выплатили многомиллионную задолженность по стипендии 0 В декабре студенты МичГАУ наконец, смогли получить стипендию и социальные выплаты, которые с сентября прошлого года не выплачивались в связи с переходом вуза из-за смены учредителя.

Пушкинская библиотека закончила 2022 год литературным балом «Зимняя сказка» 0 29 декабря тамбовская областная библиотека имени Пушкина провела ежегодный литературный бал «Зимняя сказка». Организатором мероприятия, посвящённому немецкому поэту Гейне, выступило литературное кафе «Пушкинский чердак» (12+).

Прожиточный минимум в Тамбовской области в 2023 году составит 12,7 тысяч рублей 0 Рассчитана величина прожиточного минимума (ВПМ) на 2023 год для Тамбовской области – 12 796 рублей. Её определили с помощью умножения прожиточного минимума в 2022 году (12 210 рублей) на прогнозируемый индекс потребительских цен (104,8%).

Бывшей начальнице управления здравоохранения Тамбовской области продлили домашний арест 0 30 декабря 2022 года Ленинский районный суд города Тамбова продлил домашний арест бывшей начальнице регионального управления здравоохранения Марине Лапочкиной. Ранее сообщалось, что она пробудет под домашним арестом до середины января 2023 года.

Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанина 0 В сети появилось сообщение о пропаже 27-летнего тамбовчанина Сергея Владимировича Дубинина. По информации регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он пропал 27 декабря 2022 года. Сейчас его местоположение неизвестно.

В Моршанске пенсионерка передала мошеннику 100 тысяч рублей 0 28 декабря в отдел полиции города Моршанска поступило сообщение о факте мошенничестве. 80-летняя пострадавшая женщина рассказала о том, что неизвестный в телефонном разговоре с ней представился полицейским. После мошенник сказал, что соседка женщины стала виновницей ДТП, и из-за этого может попасть

Рабочие монтируют подсветку для тамбовской филармонии 0 Рабочие приступили к последнему этапу реконструкции тамбовской филармонии. Всего на её фасаде смонтируют 430 метров линейной подсветки и 450 светильников и прожекторов. По информации пресс-службы Правительства Тамбовской области, сейчас оборудование устанавливает бригада из 25 человек.

Проект Тамбовской Епархии не вписывается в исторический облик Казанского монастыря 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из Правительства Тамбовской области по вопросу планов Тамбовской Епархии РПЦ огородить Казанский монастырь шестиметровой каменной стеной.