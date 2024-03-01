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» » За месяц ВИЧ выявили у 12 человек

За месяц ВИЧ выявили у 12 человек

Сегодня, 08:11
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За месяц ВИЧ выявили у 12 человекВ январе 2024 года Тамбовстат опубликовал предварительные данные о заболеваемости населения в Тамбовской области. В течение месяца было выявлено следующее:

- Острую инфекцию верхних дыхательных путей зафиксировали у 18 836 человек.

- Грипп подтвержден у 570 человек.

- Среди социально-значимых заболеваний были зарегистрированы следующие случаи:

35 случаев социально-значимых заболеваний.
- ВИЧ выявлен у 12 человек.
- Сифилис выявлен у 10 человек.
- Туберкулез обнаружен у 10 человек.
- Педикулёз выявлен у 2 человек.
- Гонококковая инфекция выявлена у 1 человека.

Также за январь было зафиксировано 13 случаев заболевания коклюшем среди жителей Тамбова.

Фото: ru.freepik.com
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