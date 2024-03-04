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В Тамбовской области отправили на переработку более 500 кубометров ёлок
Вчера, 10:21
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«Тамбовская сетевая компания» провела успешную кампанию по сбору и переработке более 500 кубометров ёлок, которые тамбовчане выбросили после новогодних праздников. Деревья были раздроблены в щепу и переданы на нужды тамбовского ипподрома, где используются в качестве подстилки для животных.
Весь январь бригады регоператора забирали деревья в Тамбове и Мичуринске на специальной машине и отправляли на переработку, не направляя их на полигон захоронения отходов. Эта акция проводится ежегодно региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тамбовской области, АО «ТСК».
Жителям требовалось освободить ёлки от украшений и аккуратно разместить рядом с ближайшей контейнерной площадкой. В Тамбове удалось собрать 306 кубометров деревьев, а в Мичуринске – 208 кубометров. В «ТСК» отметили, что объем собранных деревьев увеличивается с каждым годом. Например, в 2023 году компания отправила на ипподром более 150 кубометров елей и сосен.
Для сравнения, один контейнер для крупногабаритных отходов вмещает в себя 8 кубометров. Таким образом, на переработку было отправлено более 60 подобных контейнеров с деревьями, которые в дальнейшем станут настилом для лошадей.
Фото: АО «ТСК»
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