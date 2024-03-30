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В Тамбовской области стартовал проект по производству беспилотных комбайнов
В Тамбовской области стартовал совместный проект с Белоруссией по производству беспилотных комбайнов, реализуемый на базе предприятия "Титан" в партнерстве с белорусским заводом "Гомсельмаш". Основная цель проекта заключается в импортозамещении в сфере сельскохозяйственного машиностроения и увеличении годового объема производства техники до 600 единиц, с созданием 200 новых рабочих мест.
Общий объем инвестиций в проект составит около 5 миллиардов рублей, а срок его реализации составит 5 лет. Финансовую поддержку на льготных условиях предоставит Фонд развития промышленности Тамбовской области. Беспилотные комбайны "Титан GS-10 PRO", выпускаемые в рамках проекта, будут предназначены для крупных сельскохозяйственных предприятий с высокими объемами уборки зерновых культур. Они будут оснащены системой параллельного вождения, обеспечивающей равномерное прохождение по полю и исключающей пропуски и перекрытия.
Кроме того, на территории промышленной площадки планируется создать агропромышленный кластер, включающий в себя производство беспилотных летательных аппаратов, компонентов и запасных частей для сельскохозяйственной техники. Запуск производства комбайнов стал результатом договоренностей, достигнутых делегацией правительства Тамбовской области под руководством губернатора Максима Егорова в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске в прошлом году.
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В Тамбовской области стартовал совместный проект с Белоруссией по производству беспилотных комбайнов, реализуемый на базе предприятия "Титан" в партнерстве с белорусским заводом "Гомсельмаш". Основная цель проекта заключается в импортозамещении в сфере сельскохозяйственного машиностроения и
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