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В Тамбовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
2 апреля региональное управление Роспотребнадзора отмечает снижение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Тамбовской области.
Согласно данным за период с 25 по 31 марта, заболеваемость ОРВИ и гриппом сократилась на 12,5% по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 3075 человек, при этом показатель заболеваемости составил 31,82 на 10 тыс. населения. Взрослая категория составляет 46% от общего числа заболевших.
В управлении подчеркнули, что в случае появления любых симптомов ОРВИ или гриппа, а также при ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом для получения рекомендаций по лечению и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
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