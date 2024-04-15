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В Тамбовской области ввели запрет на разведение огня в лесах
Вчера, 10:09
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Решением правительства Тамбовской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Период повышенной опасности протянется обычно с апреля по ноябрь, и в это время ужесточаются меры по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров, а также вводятся правила поведения в лесу, связанные с использованием огня.
Департамент лесного хозяйства региона подчеркивает, что увеличивается мониторинг и патрулирование лесов, а также проводится профилактическая работа с населением. Для оперативного реагирования на предполагаемые пожары будет осуществляться космический мониторинг для выявления возможных очагов тепла. Местные органы самоуправления должны обеспечить соблюдение первичных мер пожарной безопасности в населённых пунктах.
Необходимо помнить, что нарушение требований пожарной безопасности влечет административную и уголовную ответственность. В период повышенной пожарной опасности запрещается разжигать костры, использовать мангалы, курить, бросать горящие предметы, стрелять из оружия или использовать пиротехнику. Также важно избегать оставления мусора на открытых местах. Выжигание травы и стерни на полях также строго запрещено.
Тех, кто желает приготовить шашлык в лесу, просят делать это только на специально оборудованных местах отдыха, которые предусмотрены на территории всех лесничеств области.
Фото: Кирсановская газета
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