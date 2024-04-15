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Школьники из Моршанска сделали поделки из вторсырья
Вчера, 10:24
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В Моршанске состоялась выставка изделий из вторичного сырья, созданных учениками начальных классов школы №1 в рамках экологических занятий, проводимых в рамках ассоциации эко-школ региона.
Представители АО «Тамбовская сетевая компания» отметили, что ремесло из обычных отходов, таких как упаковки, пластиковые бутылки и старая одежда, оказалось не только полезным для окружающей среды, но и увлекательным для школьников. Под руководством педагогов дети проявили свою фантазию и создали целую коллекцию ярких поделок.
Классные часы, на которых ученики изготовили свои творения, проводились в рамках просветительской работы в области экологии среди детей и молодежи при поддержке АО «Тамбовская сетевая компания», регионального Министерства образования и науки и Министерства экологии и природных ресурсов области.
Аналогичные экологические уроки проходили и в других школах региона. Например, ученики уваровской школы под руководством классного руководителя изучали возможности использования вторичного сырья для создания полезных предметов. Ранее мичуринские школьники занимались выращиванием микрозелени с использованием вторичных материалов. Такие уроки помогают детям расширить их знания об экологии и правильном обращении с отходами.
Фото: АО «ТСК»
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