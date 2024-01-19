Жителям области предлагают разработать дизайн пункта для сбора вторсырья Комментариев: 0



Участие в конкурсе открыто для всех желающих в возрасте от 14 до 25 лет. Работы принимаются до 15 февраля 2024 года, при условии предварительной регистрации и заполнения анкеты участника. Подробные правила доступны в группе АО "ТСК" в социальной сети "ВКонтакте".



Ожидается, что павильон для сбора вторичного сырья, созданный на основе проекта победителя конкурса, появится в областном центре уже в текущем году. Вдобавок, победитель получит финансовую премию в размере 30 тысяч рублей от "Тамбовской сетевой компании" и шанс посетить Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Также будут определены два призера, которые получат дипломы и памятные подарки от АО "ТСК".



Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тамбовской области уже не первый год внедряет практику раздельного сбора отходов. С начала этой инициативы в 2019 году в Тамбове и других муниципалитетах были установлены специальные контейнеры для сбора пластика. На текущий момент в регионе, преимущественно в областном центре, функционирует более 800 желтых контейнеров для сбора четырех видов полезных фракций. Благодаря этим мерам ежемесячно собирается около 250 тонн вторичного сырья, направляемого на переработку вместо захоронения на полигоне отходов.



Фото: ПроТамбов Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания", совместно с Министерством образования и науки Тамбовской области, объявляет о старте открытого конкурса на разработку эскизного дизайна уличного павильона для приема вторичного сырья от населения. Главная цель конкурса заключается в привлечении молодежи к решению экологических проблем и внедрению системы управления коммунальными отходами, а также предоставлении возможности творческой самореализации для молодых людей.Участие в конкурсе открыто для всех желающих в возрасте от 14 до 25 лет. Работы принимаются до 15 февраля 2024 года, при условии предварительной регистрации и заполнения анкеты участника. Подробные правила доступны в группе АО "ТСК" в социальной сети "ВКонтакте".Ожидается, что павильон для сбора вторичного сырья, созданный на основе проекта победителя конкурса, появится в областном центре уже в текущем году. Вдобавок, победитель получит финансовую премию в размере 30 тысяч рублей от "Тамбовской сетевой компании" и шанс посетить Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Также будут определены два призера, которые получат дипломы и памятные подарки от АО "ТСК".Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тамбовской области уже не первый год внедряет практику раздельного сбора отходов. С начала этой инициативы в 2019 году в Тамбове и других муниципалитетах были установлены специальные контейнеры для сбора пластика. На текущий момент в регионе, преимущественно в областном центре, функционирует более 800 желтых контейнеров для сбора четырех видов полезных фракций. Благодаря этим мерам ежемесячно собирается около 250 тонн вторичного сырья, направляемого на переработку вместо захоронения на полигоне отходов.Фото: ПроТамбов



