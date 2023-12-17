В Тамбовской области появится сеть эко-школ Комментариев: 0



На первом этапе в сеть эко-школ включены пять образовательных учреждений: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» в г. Мичуринске, МБОУ СОШ №4 в г. Рассказово, МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», МБОУ «СОШ №3» в г. Моршанске, и МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» в г. Тамбове. Каждая из этих школ получила от АО «ТСК» сертификат на сумму 50 тысяч рублей, предназначенный для реализации мероприятий, направленных на формирование экологической культуры среди учащихся, особенно в части управления твердыми коммунальными отходами.



Первым сертификатом была награждена МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». Игорь Буренин, директор Уваровского филиала АО «Тамбовская сетевая компания», вручил сертификат, который, как отметила директор учебного заведения Елена Викторовна Уварова, будет направлен на поощрение педагогов, активно участвующих в реализации экологических мероприятий, а также на приобретение оборудования для проведения уроков по экологии.



Торжественное мероприятие включило принятие 30 учеников 2Б класса в ряды «эколят» с клятвой защищать природу. Учащиеся лицея представили выставку поделок из вторсырья в актовом зале. Некоторые из работ отправлены на участие в конкурсе «Дети против мусора», результаты которого будут объявлены в ближайшее время. Заметим, что в ближайшие дни денежные сертификаты от АО «ТСК» получат также остальные учреждения, вовлеченные в сеть эко-школ, и более сотни школьников из разных городов Тамбовской области присоединятся к рядам эколят. В Тамбовской области начал свою работу проект по формированию ассоциации сети эко-школ. Задачей этой инициативы является совместное усилие региональных структур, таких как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - АО «Тамбовская сетевая компания», Министерство Образования, Министерство Экологии, а также Министерство Топлива и Энергетики и Жилищно-Коммунального Хозяйства, с целью поднятия экологической осведомленности среди детей и формирования у них заботливого отношения к окружающей природе.На первом этапе в сеть эко-школ включены пять образовательных учреждений: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» в г. Мичуринске, МБОУ СОШ №4 в г. Рассказово, МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», МБОУ «СОШ №3» в г. Моршанске, и МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» в г. Тамбове. Каждая из этих школ получила от АО «ТСК» сертификат на сумму 50 тысяч рублей, предназначенный для реализации мероприятий, направленных на формирование экологической культуры среди учащихся, особенно в части управления твердыми коммунальными отходами.Первым сертификатом была награждена МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». Игорь Буренин, директор Уваровского филиала АО «Тамбовская сетевая компания», вручил сертификат, который, как отметила директор учебного заведения Елена Викторовна Уварова, будет направлен на поощрение педагогов, активно участвующих в реализации экологических мероприятий, а также на приобретение оборудования для проведения уроков по экологии.Торжественное мероприятие включило принятие 30 учеников 2Б класса в ряды «эколят» с клятвой защищать природу. Учащиеся лицея представили выставку поделок из вторсырья в актовом зале. Некоторые из работ отправлены на участие в конкурсе «Дети против мусора», результаты которого будут объявлены в ближайшее время. Заметим, что в ближайшие дни денежные сертификаты от АО «ТСК» получат также остальные учреждения, вовлеченные в сеть эко-школ, и более сотни школьников из разных городов Тамбовской области присоединятся к рядам эколят.



