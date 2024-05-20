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В Стрельцах пройдёт фестиваль ремесленного сыра
В селе Стрельцы Тамбовского муниципального округа 15 июня состоится фестиваль ремесленного сыра "PROсыр. ПритамбовьеFEST" (0+). Вопросы по его проведению обсудили на выездном рабочем совещании с участием сотрудников администрации округа и подведомственных организаций.
Фестиваль стал уже традиционным событием. В этом году, как и в предыдущие, гости смогут оценить вкус и качество продукции сыроделов из Тамбовской и соседних областей. Сыроделы порадуют посетителей своей уникальной продукцией.
Кроме того, гостей фестиваля ждёт продукция местных ремесленников, фотозоны, развлекательная и концертная программа с участием местных артистов.
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В селе Стрельцы Тамбовского муниципального округа 15 июня состоится фестиваль ремесленного сыра "PROсыр. ПритамбовьеFEST" (0+). Вопросы по его проведению обсудили на выездном рабочем совещании с участием сотрудников администрации округа и подведомственных организаций.
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