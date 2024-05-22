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Тамбовские фирмы начали получать компенсации за гибель урожая
Вчера, 11:59
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В России впервые выплачено страховое возмещение за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС. Получателем страховой выплаты стала агрофирма из Тамбовской области, как сообщает издание «РБК: Новости Черноземья». Тамбовский аграрий получил несколько миллионов рублей, и средства поступили на его счёт 19 мая, всего через сутки после подачи всех необходимых документов.
В связи с аномальными майскими холодами в Тамбовской области был введён режим ЧС. По состоянию на 21 мая, количество регионов, пострадавших от внезапных заморозков, увеличилось до десяти. Режимы ЧС также были введены в соседних Воронежской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской и Волгоградской областях.
По предварительным данным Минсельхоза России, по всей стране погибли посевы на территории примерно 830 тысяч гектаров. Эксперты прогнозируют, что из-за аномально низких майских температур аграрии могут недополучить около 3,9 млн тонн пшеницы на сумму почти 45 млрд рублей.
Фото: Фото: Ольга Смыкова (ТОП 68)
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