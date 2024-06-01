Молодых велосипедистов могут выгнать из помещения велоклуба Комментариев: 0



Однако осенью прошлого года начались проблемы с жильцами дома. Пожилые жители начали подкармливать бездомных животных и даже устроили им лежанки в подвале, что вызвало возмущение родителей юных велосипедистов. В ответ на это жильцы написали жалобу в прокуратуру. По итогам проверки выяснилось, что по действующим правилам детям заниматься в подвале нельзя, однако хранение велосипедов не запрещено.



В настоящее время велоклуб занимает несколько помещений в подвале, в которых находятся раздевалка, душевая, веломастерская, склад и тренажёрный зал. Родители и дети обеспокоены возможностью утраты единственного места для тренировок и хранения оборудования.



Эта ситуация вызывает большой резонанс среди родителей и воспитанников велоклуба, которые опасаются, что их дети лишатся важного места для занятий спортом. В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут остаться без помещения велоклуба, которое они использовали на протяжении около 40 лет. Клуб расположен в подвале жилого дома по адресу Державинская, 3а. Велосипедистам выделили это помещение в мае 1987 года решением Ленинского районного Совета народных депутатов. За время пользования, родители и сами дети своими силами обновили штукатурку, покрасили стены и установили электропроводку. Основатель велоклуба Вячеслав Шелудяков даже инициировал доработку системы канализации, которая часто засорялась.Однако осенью прошлого года начались проблемы с жильцами дома. Пожилые жители начали подкармливать бездомных животных и даже устроили им лежанки в подвале, что вызвало возмущение родителей юных велосипедистов. В ответ на это жильцы написали жалобу в прокуратуру. По итогам проверки выяснилось, что по действующим правилам детям заниматься в подвале нельзя, однако хранение велосипедов не запрещено.В настоящее время велоклуб занимает несколько помещений в подвале, в которых находятся раздевалка, душевая, веломастерская, склад и тренажёрный зал. Родители и дети обеспокоены возможностью утраты единственного места для тренировок и хранения оборудования.Эта ситуация вызывает большой резонанс среди родителей и воспитанников велоклуба, которые опасаются, что их дети лишатся важного места для занятий спортом.



