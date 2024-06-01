Спортсменов в Тамбове могут выгнать из помещения велоклуба Комментариев: 0



Подвал был предоставлен велосипедистам в мае 1987 года по решению Ленинского районного Совета народных депутатов. За время пользования этим помещением, родители и дети своими силами привели его в порядок, обновив штукатурку, краску, установив электропроводку и доработав систему канализации, которая часто засорялась.



До осени прошлого года никаких проблем с соседями не возникало. Однако затем жильцы дома решили выгнать детей из подвала и использовать помещение для содержания бездомных животных. Пожилые жители дома сначала начали подкармливать животных, а потом и вовсе устроили им лежанки в подвале. Родители детей выразили своё возмущение, после чего жильцы написали жалобу в прокуратуру.



По итогам проверки было установлено, что по существующим правилам, дети не могут заниматься в подвале, хотя хранение велосипедов там не запрещается. В настоящее время велоклуб занимает несколько подвальных помещений, в которых расположены раздевалка, душевая, веломастерская, склад и тренажёрный зал.



Родители воспитанников и сам клуб надеются, что проблема будет решена в их пользу, чтобы юные спортсмены могли продолжать свои занятия и тренировки в привычных условиях .



Фото: Михаил Карасев В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут лишиться помещения велоклуба, который они используют уже около 40 лет. Это помещение расположено в подвале жилого дома на улице Державинской, 3а.Подвал был предоставлен велосипедистам в мае 1987 года по решению Ленинского районного Совета народных депутатов. За время пользования этим помещением, родители и дети своими силами привели его в порядок, обновив штукатурку, краску, установив электропроводку и доработав систему канализации, которая часто засорялась.До осени прошлого года никаких проблем с соседями не возникало. Однако затем жильцы дома решили выгнать детей из подвала и использовать помещение для содержания бездомных животных. Пожилые жители дома сначала начали подкармливать животных, а потом и вовсе устроили им лежанки в подвале. Родители детей выразили своё возмущение, после чего жильцы написали жалобу в прокуратуру.По итогам проверки было установлено, что по существующим правилам, дети не могут заниматься в подвале, хотя хранение велосипедов там не запрещается. В настоящее время велоклуб занимает несколько подвальных помещений, в которых расположены раздевалка, душевая, веломастерская, склад и тренажёрный зал.Родители воспитанников и сам клуб надеются, что проблема будет решена в их пользу, чтобы юные спортсмены могли продолжать свои занятия и тренировки в привычных условиях .Фото: Михаил Карасев



