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Жительница Белгородской области пожаловалась на условия содержания в тамбовском лагере
Жительница Белгородской области пожаловалась на условия содержания детей в лагере «Искорка», который располагается в Тамбовской области в ходе проведения ежедневного прямого эфира губернатора. По её словам, пребывание детей в лагере не безопасно: в комнатах проблемы с проводкой, сломана мебель, плохо обеспечивается охрана лагеря.
Вячеслав Гладков пообещал усилить контроль за организацией детского отдыха за пределами региона, но подчеркнул, что в Тамбовской области всегда тепло встречали белгородских детей и из-за начала летних каникул есть загруженность лагерей отдыха.
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Жительница Белгородской области пожаловалась на условия содержания детей в лагере «Искорка», который располагается в Тамбовской области в ходе проведения ежедневного прямого эфира губернатора. По её словам, пребывание детей в лагере не безопасно: в комнатах проблемы с проводкой, сломана мебель,
Командир бригады имени Князя Владимира, принимающей участие в СВО, Алексей Кондратьев обратился к депутатам Тамбовской областной Думы с инициативой разработки закона о запрете публикаций с информацией о работе сил ПВО.
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На заседании Тамбовской городской Думы администрация города представила отчет о проделанной за прошедший год работе по содержанию и ремонту дорог. Отчет зачитал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Денис Зоологин. Он сообщил, что на ремонт дорог в
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