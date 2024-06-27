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В Тамбове на ул. Гастелло снова проблемы с дорожным покрытием: движение ограничено

Вчера, 13:20
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В Тамбове на ул. Гастелло снова проблемы с дорожным покрытием: движение ограниченоНа улице Гастелло в Тамбове снова произошло ЧП, связанное с качеством дорожного покрытия. На этот раз на пересечении улиц Гастелло и Елецкой образовался провал дорожного полотна на проезжей части, что вынудило частично перекрыть движение. Водителям рекомендуется использовать объездные пути.

Стоит напомнить, что улица Гастелло уже не первый раз становится центром скандалов из-за плохого состояния дороги. Ремонт дорожного покрытия, проведённый ранее, не выдержал испытания временем и начал разрушаться задолго до истечения гарантийного срока. Это существенно повлияло на пропускную способность дороги, вызвав недовольство как местных жителей, так и водителей.

В связи с этим депутаты Тамбовской городской Думы от КПРФ поднимали вопрос об ответственности подрядчиков за некачественное исполнение своих обязательств по контракту. Сейчас вопрос снова актуален, и власти, вероятно, будут требовать от подрядчиков объяснений и выполнения гарантийных обязательств по устранению дефектов покрытия.

Фото: Максима Косенкова

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