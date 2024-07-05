Провал на коллекторе на улице Гастелло в Тамбове начнут устранять 8 июля 0 8 июля сотрудники РКС-Тамбов начнут устранять провал на перекрёстке улиц Гастелло и Елецкой. Как сообщили в пресс-службе ресурсопоставщика, здесь обрушился участок канализационного коллектора, который не попал в реконструкцию в 2020 году.

На выходных температура воздуха спадёт до +28 градусов 0 Сегодня, 6 июля, целый день будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит +26 градусов днём, что значительно ниже, чем в середине недели. Порывы ветра усилятся и достигнут 13 метров в секунду.

На улице Подвойского в Тамбове обнаружен труп голого мужчины 0 Утро пятницы, 5 июля, в Тамбове началось с трагического происшествия. На улице Подвойского под окнами многоэтажки местные жители обнаружили голого человека без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть.

В Тамбовской области сменилось руководство ФСБ 0 Указом президента России назначен новый начальник управления ФСБ России по Тамбовской области. Им стал генерал-майор Дмитрий Платонов, который с 2019 года занимал аналогичную должность в Костромской области.

За полгода в Тамбовской области собрали 147 тонн вторсырья 0 «Тамбовская сетевая компания» подвела итоги за первые шесть месяцев 2024 года по сбору вторсырья в жёлтые контейнеры. В общей сложности было собрано 147 тонн вторсырья, включая 65 тонн пластика, 63 тонны стекла, 18 тонн картона и 1 тонну металла. Региональный оператор напомнил, что такие контейнеры

Глава Тамбовской области проконтролировал ход капремонта в трёх школах региона 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров проконтролировал ход капитального ремонта в трёх школах региона. На эти цели выделено более 2,9 миллиарда рублей.

В Тамбове «школа» без лицензии набирала детей в начальные классы 0 В Тамбовском УФАС рассматривается дело по признакам нарушения законодательства о рекламе, связанное с организацией «Академия 68», которая разместила рекламный щит рядом с торговым центром «Европа» на севере Тамбова, предлагая родителям записать детей в младшие классы частной школы. Реклама

ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» стало фигурантом новых уголовных дел 0 Как сообщает издание «ПроТамбов», деятельность ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в Котовске привела к возбуждению ещё двух уголовных дел, которые были объединены в одно производство. Одно из должностных лиц, руководящее ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и ООО «Управляющая компания Компьюлинк

Руководству «РКС-Тамбов» предложили уйти в отставку, если обрушение коллектора на ул. К. Маркса не устранят в срок 0 Руководитель администрации города Тамбова Максим Косенков заявил, если движение на улице Карла Маркса в центре города, нарушенное из-за обрушения коллектора, не будет восстановлено в срок, руководитель компании «РКС-Тамбов» Ксения Абалина должна будет покинуть свой пост.

ООО «СУ-1» из Липецкой области подозревается в ещё одном хищении при исполнении контракта в Тамбовской области 0 Ещё одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении ООО «СУ-1» после проверки прокуратуры, которая выявила нарушения в ходе благоустройства сквера Литераторов в Мичуринске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Надзорный орган установил, что было похищено более 1,3 млн

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий 0 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий, день тех людей, которые в различных горячих точках защищали интересы своей страны, отстаивали мир, свободу и независимость его граждан. Ветераны Мичуринской земли всегда с честью выполняли свой долг и сейчас продолжают дело своих

В Олимпийском парке заменят резиновое покрытие 0 Изношенное резиновое покрытие на спортивных площадках парка «Олимпийский» заменит компания из Татарстана – ООО «Фаворит-Строй». Контракт между дирекцией благоустройства и озеленения Тамбова и организацией, зарегистрированной в Набережных Челнах, был подписан 25 июня. Стоимость работ по итогам

Выявлены факты хищения при строительстве дороги в Пичаевском округе 0 Прокуратура Пичаевского района Тамбовской области обнаружила нарушения при выполнении государственного контракта на ремонт и обслуживание автодорог регионального значения, из-за чего было похищено 1 млн рублей бюджетных средств. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о

На спиртзавод «Амбер Талвис» наложен арест 0 Тамбовский районный суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» по иску Генпрокуратуры от 26 июня. Завод, принадлежащий Юрию Шефлеру с 2003 года, поставлял свою продукцию в Латвию для производства водки Stoli и Moskovskaya. Аналогичный иск был подан и в отношении другого предприятия Шефлера в

В Тамбовской области продолжается оптимизация органов местного самоуправления 0 Совет депутатов Тамбовского муниципального округа провел XIX заседание, на котором рассмотрел вопрос об оптимизации структуры администрации округа путем объединения территориальных отделов. Вместо 23 отделов теперь будет 8. Это решение является логическим продолжением муниципальной реформы, начатой

Министерство образования области проведет расследование после выступления выпускницы медколледжа 0 Министр образования и науки пообещала провести расследование после эмоциональной речи выпускницы Тамбовского областного медицинского колледжа. Татьяна Котельникова признала, что слова Дарьи Петруниной вызвали широкий резонанс среди тамбовчан и проигнорировать видеозапись невозможно.

В Мичуринском округе увековечили память участников СВО 0 24 февраля 2022 г. началась специальная военная операция на Украине. В числе солдат, которые сейчас борются за мир, много наших земляков и, увы, немало среди них тех, кто отдали жизнь за свою страну и свой народ. На территории Мичуринского муниципального округа были открыты еще две мемориальные

В Тамбовской области установилась жаркая погода 0 Первые дни июля в Тамбовской области будут довольно жаркими, сообщают в ГУ МЧС России по Тамбовской области, ссылаясь на региональный Гидрометцентр. 1 июля во второй половине дня температура воздуха в регионе достигнет 30-34 градусов.

С бывшего гендиректора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой хотят взыскать убытки 0 Конкурсный управляющий ФК «Тамбов» Константин Жильцов потребовал взыскать с бывшего генерального директора футбольного клуба Ольги Коноваловой 20 миллионов рублей убытков. Заявление о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц поступило в арбитражный суд Тамбовской области в рамках

Объекты завода «Ревтруд» снова выставили на продажу 0 Несколько объектов в Тамбовской области вновь выставлены на торги. Всё имущество принадлежит АО "Тамбовский завод "Ревтруд", входящему в госкорпорацию "Ростех".