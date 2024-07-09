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Сотрудника администрации Котовска привлекли за невыполнение требований прокурора
Сегодня, 17:46
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В мае 2024 года администрация Котовска не выполнила свои обязательства по предоставлению необходимых сведений и информации в ответ на запрос прокуратуры. Это привело к разбирательству в рамках статьи 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).
Согласно информации из издания «ПроТамбов», инцидент произошёл из-за жалобы местной жительницы на качество ремонта дорог и тротуаров. Она сообщила, что покрытие на улице Гаврилова около дома №17 загрязнено и повреждено, а в некоторых местах асфальт полностью отсутствует. Участок дороги на улице Сосновая, ведущий к городскому кладбищу, находился в неудовлетворительном состоянии и становился непроезжим во время распутицы.
Прокуратура Котовска перенаправила запрос в администрацию, в частности, главе комитета ЖКХ Дмитрию Железникову. Однако власти отреагировали с опозданием, предоставив ответ только в июне и не приложив необходимых документов.
В результате прокуратура инициировала привлечение виновного должностного лица администрации города к ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. Дмитрию Железникову был назначен штраф в размере 2000 рублей.
На данный момент все нарушения устранены, а исчерпывающая информация по жалобе была передана гражданину, обратившемуся с заявлением.
Фото: гугл карта
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