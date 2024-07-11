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Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» собрал более 485
Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» получил средства от 5400 организаций и более 22750 физических лиц, собрав более 485 миллионов рублей. Жители региона активно поддерживают военных через этот фонд, который был создан представителями предпринимательского сообщества области.
Граждане ежедневно перечисляют деньги, чтобы помочь тамбовским военным, находящимся в зоне СВО. Собранные средства используются для приобретения предметов первой необходимости, автозапчастей, беспилотников, приборов ночного видения, а также для ремонта техники.
Поддержать военнослужащих может каждый, посетив сайт благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины» по адресу https://fondrazvitie68.ru и перейдя во вкладку «Как помочь», где можно найти актуальные реквизиты для перечисления.
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Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» получил средства от 5400 организаций и более 22750 физических лиц, собрав более 485 миллионов рублей. Жители региона активно поддерживают военных через этот фонд, который был создан представителями предпринимательского сообщества области.
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