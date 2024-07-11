Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» собрал более 485 0 Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» получил средства от 5400 организаций и более 22750 физических лиц, собрав более 485 миллионов рублей. Жители региона активно поддерживают военных через этот фонд, который был создан представителями предпринимательского сообщества области.

В Жердевке завершаются работы по рекультивации мусорной свалки 0 В Жердевке в рамках национального проекта «Экология» завершается рекультивация полигона коммунальных отходов. Эти работы включают не только восстановление почвы, но и посев травы, что позволит вернуть землю, на которой ранее находились отходы, в состояние, близкое к природному.

Максим Егоров поручил решить проблему с паромной переправой в районе ТЭЦ 0 В четверг, 11 июля, Глава Тамбовской области Максим Егоров провёл личный приём граждан, на котором были рассмотрены несколько важных вопросов. Среди них было восстановление паромной переправы через реку Цна в районе ТЭЦ и оказание помощи многодетной семье из Притамбовья.

Максима Харникова привлекли к административной ответственности из-за срыва сроков по благоустройству 0 Глава Мичуринска Максим Харников был привлечён к административной ответственности за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Прокуратура города обнаружила нарушения при реализации национального проекта "Жильё и городская среда". В 2022 году управление

Зданию по улице Московской, 90 в Тамбове присвоили статус объекта культурного наследия 0 В Тамбове здание по улице Московской, 90 получило статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий нормативный документ был принят 9 июля департаментом по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.

Тамбовавтодор оштрафовали за ямы на дорогах 0 "Тамбовавтодор" столкнется с крупными штрафами за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Это решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой Мучкапского района.

Следственный комитет проверит факты загрязнения реки Цна 0 Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области инициировало процессуальную проверку после сообщений в СМИ о загрязнении реки Цны. Тамбовские СМИ ранее сообщали, что канализационные стоки в течение многих лет выливаются в реку из-за неработающих очистных сооружений в

Приватизация МУП «Тамбовгортранс» отменена 0 «Тамбовгортранс» исключён из плана приватизации и останется муниципальным предприятием, сообщил глава администрации города Максим Косенков в своём Телеграм-канале.

Сотрудника администрации Котовска привлекли за невыполнение требований прокурора 0 В мае 2024 года администрация Котовска не выполнила свои обязательства по предоставлению необходимых сведений и информации в ответ на запрос прокуратуры. Это привело к разбирательству в рамках статьи 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий,

В Мичуринске на путепроводе приступили к ремонту опор 0 В Мичуринске продолжается ремонт путепровода на улице Лаврова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Этот важный инфраструктурный проект реализуется в несколько этапов, направленных на восстановление и улучшение транспортной артерии города.

Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений 0 Тамбовский районный суд вынес решение по делу о незаконном ограничении доступа к водным объектам, удовлетворив жалобы жителей, которые жаловались на невозможность свободного доступа к Красному озеру и каналу реки Цна в районе деревни Перикса и улицы Андреевской, - сообщает «ПроТамбов».

Продолжается распродажа активов завода «Ревтруд» 0 На очередные торги выставлены непрофильные активы тамбовских оборонных заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир». Все они входят в воронежский концерн «Созвездие», находящийся под управлением ГК «Динамика», подконтрольного «Ростеху». Согласно аукционной документации, общая

В Тамбове на ул. Кронштадтская сгорел объект культурного наследия 0 Рано утром 9 июля в Тамбове на улице Кронштадтской загорелся дом Севостьянова, признанный объектом культурного наследия регионального значения. Очевидцы прислали «ПроТамбову» видео, на котором в 3:30 утра было видно, как дом охвачен огнём.

В больнице имени Архиепископа Луки откроется новое отделение пульмонологии 0 В Тамбове планируют открыть новое отделение пульмонологии, сообщает правительство Тамбовской области. На капитальный ремонт внутренних помещений и кровли выделили более 28 млн рублей из областного бюджета.

«Спартак» сыграл вничью с «Коломной» 0 Тамбовский ФК «Спартак» провёл выездной матч в рамках 15-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б. Соперником красно-белых стала «Коломна». В первом тайме тамбовчане играли очень активно, и уже на четвёртой минуте счёт «бильярдным» ударом открыл Андрей Часовских. «Спартаковцы» ещё не раз подходили

Тамбовский муниципальный округ занял первое место в сельских играх 0 На стадионе "Спартак" в Тамбове прошли XVIII областные летние сельские спортивные игры "Земля спорта" (6+), в которых приняли участие команды всех муниципалитетов региона. В соревнованиях приняли участие около 600 атлетов.

Тамбовская область продолжает терять население 0 За первые четыре месяца 2024 года из Тамбовской области уехало 6 944 человека, а прибыло 5 829 человек. По уровню миграционной убыли (-1 115 человек) регион оказался в тройке аутсайдеров Центрального федерального округа (ЦФО). Такие данные приводит Росстат в своём очередном докладе о

В Тамбове преподавателя, подозреваемого в получении взяток отправили под домашний арест 0 Следователи возбудили уголовное дело в отношении доцента кафедры филиала высшего учебного заведения в городе Тамбове. Преподавателя подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

С ООО «СМУ — 90», ООО «СОЮЗ АВТОДОР», ЗАО «ДСУ-2» могут расторгнуть контракты 0 На заседании правительства Тамбовской области по исполнению программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» было принято решение о применении радикальных мер к подрядчикам за срыв сроков по муниципальным контрактам в рамках региональных и федеральных программ.

Провал на коллекторе на улице Гастелло в Тамбове начнут устранять 8 июля 0 8 июля сотрудники РКС-Тамбов начнут устранять провал на перекрёстке улиц Гастелло и Елецкой. Как сообщили в пресс-службе ресурсопоставщика, здесь обрушился участок канализационного коллектора, который не попал в реконструкцию в 2020 году.