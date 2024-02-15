|
В Доме молодёжи Тамбова запустили сбор гуманитарной помощи
Сегодня, 08:51
Комментариев: 0
Версия для печати
В Доме молодёжи Тамбова был организован пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Волонтёры этого дома уже давно активно участвуют в общероссийской акции #МыВместе. Теперь они расширили свою деятельность, предоставляя адресную помощь семьям мобилизованных, консультируя по юридическим вопросам и составляя гуманитарные посылки.
Любой желающий может оказать поддержку. Принести можно предметы личной гигиены, тёплые вещи, продукты долгосрочного хранения. Адрес пункта сбора: Тамбов, Пензенская, 62.
Следует отметить, что жители региона активно помогают своим землякам-участникам СВО через фонд «Развитие Тамбовщины». Этот фонд был создан по инициативе предпринимательского сообщества при поддержке Главы региона Максима Егорова.
Также в Тамбовской области, как и во всей стране, функционирует филиал Фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов «Защитники Отечества», созданного по Указу Президента РФ Владимира Путина. Структуры фонда действуют в каждом муниципальном округе региона.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.