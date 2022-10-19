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У благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины» появился официальный сайт
Вчера, 17:21
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В благотворительный фонд «Развитие Тамбовщины», созданный представителями предпринимательского сообщества региона, продолжают поступать средства. Деньги направляются на конкретные нужды тамбовчан, которые принимают участие в специальной военной операции. Узнать подробнее о фонде можно на официальном сайте https://fondrazvitie68.ru.
Также информация о деятельности фонда доступна в соцсети Вконтакте — https://vk.com/tmbfondsvo и в телеграм-канале https://t.me/TmbFondSVO. Связаться с фондом можно по электронной почте: fond-tambov@regiontmb.com.
На сегодняшний день на счёту фонда «Развитие Тамбовщины» 73,7 миллиона рублей, израсходовано - 18,2 миллиона. Поддержку оказали более 650 организаций и свыше 1,2 тысяч физических лиц. За эту неделю были закуплены генераторы бензиновые, палатки, коврики, коллиматоры, топоры, налобные фонари, раскладушки, печи дровяные, труба для печи, пусковое устройство, тестер плотности электролита, нагрузочно-диагностическая вилка, медицинские товары. Кроме того, одна из аптечных сетей оказала благотворительную помощь – было передано медикаментов более чем на полмиллиона рублей.
Поддержать военнослужащих может каждый неравнодушный житель области. Реквизиты:
ИНН/КПП - 6829130958/682901001
Расчетный счет - 40703810361000000646
Корр.счет - 30101810800000000649
БИК банка - 046850649
Банк - Тамбовское отделение № 8594 ПАО «Сбербанк России»
Назначение платежа - Благотворительный взнос на помощь для СВО на Украине, ДНР и ЛНР. Без НДС.
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