Молодой человек получил пять лет колонии за пьяный дебош, угрозы пистолетом и нападение на полицейского Комментариев: 0



Происшествие произошло 27 января этого года в одном из питейных заведений на улице Державинской в Тамбове. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя неадекватно. В какой-то момент он достал из кармана пневматический пистолет и начал угрожать другим посетителям, приставив дуло к голове незнакомой девушки. Затем он закурил прямо в помещении и громко, с использованием нецензурной лексики, требовал включить ему любимую песню. На замечания персонала он реагировал агрессивно и не испугался даже прибытия полиции. Когда сотрудники полиции вывели его из заведения, он ударил одного из патрульных кулаком в голову.



Мужчину доставили в отделение полиции, где ему были предъявлены обвинения. Во время суда он не выразил раскаяния. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ленинский районный суд города Тамбова признал 31-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с использованием предмета, используемого в качестве оружия», и частью 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».Происшествие произошло 27 января этого года в одном из питейных заведений на улице Державинской в Тамбове. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя неадекватно. В какой-то момент он достал из кармана пневматический пистолет и начал угрожать другим посетителям, приставив дуло к голове незнакомой девушки. Затем он закурил прямо в помещении и громко, с использованием нецензурной лексики, требовал включить ему любимую песню. На замечания персонала он реагировал агрессивно и не испугался даже прибытия полиции. Когда сотрудники полиции вывели его из заведения, он ударил одного из патрульных кулаком в голову.Мужчину доставили в отделение полиции, где ему были предъявлены обвинения. Во время суда он не выразил раскаяния. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



