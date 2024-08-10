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Жители села Донское выступают против расширения дороги до четырех полос

Вчера, 09:24
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Жители села Донское выступают против расширения дороги до четырех полосЖители села Донского в Тамбовском муниципальном округе обеспокоены планами расширения и реконструкции дороги «Тамбов — Северный обход г. Тамбова км 3+400-км 13+037, Тамбовский район Тамбовской области». В ответ на эти планы они создали инициативную группу, которая выступает против увеличения дорожного полотна до четырех полос.

По словам представителей инициативной группы, проект предполагает расширение дороги до 3-4 полос, которые будут проходить по улице Советской. Помимо этого, планируется установка ограничителей въезда и выезда, строительство надземных переходов и увеличение разрешенной скорости движения до 60 км/ч, что на практике может означать скорость до 80 км/ч.

Инициативная группа выделяет 12 основных проблем, которые могут возникнуть для местных жителей в результате реализации проекта. Среди них: полное уничтожение зеленой зоны вдоль дороги; увеличение уровня шума и вибрации; снижение рыночной стоимости жилых домов; риск подтопления зданий, расположенных ниже уровня дороги; ограниченные возможности для прокладки новых коммуникаций; уменьшение пространства для детских игр; образование затененных и влажных участков перед домами из-за установки шумозащитных экранов и другие негативные последствия.

Село Донское — это поселение с долгой историей, которое существует почти столько же, сколько и город Тамбов. Первые поселенцы, донские казаки, охраняли рубежи за Татарским валом. Сегодня через село проходит Моршанское шоссе, где скорость движения ограничена до 40 км/ч.

«С одной стороны, пропускная способность существующей дороги действительно ограничена, но за счет чего ее расширять, если на отдельных участках она практически вплотную соприкасается с жилыми домами?

Любой инфраструктурный проект, каким бы благим он ни был, должен учитывать мнение жителей, интересы которых он затрагивает. Поэтому предлагаю инициаторам проекта, прежде чем принимать окончательное решение, учесть мнение местных жителей, провести собрания, обсудить этот проект гласно и, если подавляющее число жителей будет против, принять их сторону», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)
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