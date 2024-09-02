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Ремонт в двух школах Тамбова завершён на 40 %
Родительская общественность провела инспекцию хода капитального ремонта в лицее № 21 и школе № 35 в Тамбове. Масштабные работы, начавшиеся в феврале этого года, продвигаются в соответствии с графиком.
В лицее № 21 на улице Энгельса ремонт завершён на 38%. Черновые работы уже завершены, и специалисты приступили к отделке. В здании устанавливают дверные проёмы, засыпают полы под заливку, шпатлюют стены. Руководитель проекта Игорь Емельянов сообщил, что за последний месяц было вывезено более семи бункеров строительного мусора. В ближайшее время планируется монтаж системы отопления, завершение электромонтажных работ и ремонт откосов и подоконников.
Ремонт корпуса школы № 35 на улице Сенько, который в три раза больше по площади — свыше 11 тысяч квадратных метров, завершён на 40 процентов. Уже полностью обновлена кровля, оштукатурены стены в четырёхэтажной пристройке, проведена вертикальная гидроизоляция фундамента. В настоящее время ведутся штукатурные работы и монтаж системы отопления. Фасад старой части школы будет облицован металлокассетами, а современная пристройка покрашена и оштукатурена.
Фото: администрация города Тамбова
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