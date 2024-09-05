Изменения в маршруте автобуса 18с спровоцировали конфликт властей Тамбова и водителей Комментариев: 0



О наличии проблемы написал и глава городской администрации Максим Косенков, который решил утром проехаться по маршруту и посмотреть, как водители следуют изменениям. Однако, не все водители были готовы эти изменения выполнять, чему он и стал свидетелем, вмешавшись в ситуацию, «поскольку такое самоуправство недопустимо».



После обеда градоначальник собрал перевозчиков и ответственных руководителей, чтобы рассмотреть несколько вариантов решения проблемы. Судя по вечерней забастовке, консенсус найти так и не смогли.



Напомним, что со 2 сентября маршрут был удлинён. Согласно новой версии, автобусы должны теперь следовать по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская, Агапкина, Свободная, Советская и Запрудная через школу №2. Такую меру ввели в связи с тем, что на остановке у школы постоянно возникала давка, которая даже стала причиной несчастного случая в апреле, когда автобус наехал колесом на 10-летнюю девочку и 14-летнего мальчика.

Водители автобуса 18с устроили забастовку, отказываясь ехать по новому маршруту. Как сообщает «Тамбовский репортёр», ссылаясь на очевидца из своих подписчиков, вечером 4 сентября на Агапкина и Запрудной на остановках стояли люди, но автобуса дождаться не могли, а тем, кто уже ехал, приходилось пересаживаться или идти пешком по несколько километров, в автобусах происходили скандалы, а в диспетчерской отвечали, что водители бастуют и неизвестно чем всё закончится.О наличии проблемы написал и глава городской администрации Максим Косенков, который решил утром проехаться по маршруту и посмотреть, как водители следуют изменениям. Однако, не все водители были готовы эти изменения выполнять, чему он и стал свидетелем, вмешавшись в ситуацию, «поскольку такое самоуправство недопустимо».После обеда градоначальник собрал перевозчиков и ответственных руководителей, чтобы рассмотреть несколько вариантов решения проблемы. Судя по вечерней забастовке, консенсус найти так и не смогли.Напомним, что со 2 сентября маршрут был удлинён. Согласно новой версии, автобусы должны теперь следовать по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская, Агапкина, Свободная, Советская и Запрудная через школу №2. Такую меру ввели в связи с тем, что на остановке у школы постоянно возникала давка, которая даже стала причиной несчастного случая в апреле, когда автобус наехал колесом на 10-летнюю девочку и 14-летнего мальчика.



