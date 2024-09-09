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До конца сентября в Тамбовской области введён запрет на посещение лесов
В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов из-за установления IV класса пожарной опасности, что свидетельствует о высокой угрозе пожаров. Эти меры будут действовать до 30 сентября.
Согласно официальному документу, ограничен доступ к лесным участкам в Бондарском, Вернадском, Горельском, Кирсановском, Мичуринском, Моршанском, Серповском, Степном, Тамбовском, Уваровском, Хоботовском, Цнинском и Челнавском лесничествах. В этих зонах запрещено нахождение граждан и въезд транспортных средств, за исключением территорий, предназначенных для культурно-оздоровительных мероприятий.
Исключение составляют лица, чья профессиональная деятельность напрямую связана с охраной, защитой, восстановлением лесных ресурсов, а также проведение аварийно-спасательных работ.
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