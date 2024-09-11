Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители Тамбова требуют решения многолетних проблем с капитальным ремонтом и зеленой зоной возле дома на Чичканова, 131

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре

Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества

В Мичуринске прошел День ВДВ

Суд национализировал активы «Амбер Талвис» в р.п. Новая Ляда

Процесс торгов на право разработки месторождения «Центральное» приостановлен

Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

Прокуратура подтвердила нарушения при благоустройстве двора на ул. Чичканова, 131

Жители Уварово жалуются на то, что до сих пор не решена проблема с обрушившимся мостом

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам

Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка»

» » На «стоячие озёра» жалуются котовчане

На «стоячие озёра» жалуются котовчане

Вчера, 19:45
Комментариев: 0
Версия для печати
На «стоячие озёра» жалуются котовчане Жители Котовска обеспокоены ситуацией с затопленными улицами, однако местные власти не спешат принимать меры. Один из горожан обратился к городской администрации через социальные сети с вопросом, почему на улице Октябрьской уже несколько месяцев стоит вода, несмотря на жаркую погоду и отсутствие осадков. Пост был опубликован в местной группе «Подслушано». Ответ властей вызвал недоумение у пользователей.

Житель Котовска описал проблему: вода скапливается на проезжей части, вероятно, из-за прорыва водопровода. Он уже обращался в водоканал и Единую диспетчерскую службу, но никаких действий не последовало. В комментариях пользователи отметили, что аналогичная ситуация наблюдается на улице Молодёжной, где вода затапливает пешеходный переход, вынуждая людей обходить его по проезжей части. Один из комментаторов приложил фотографию в подтверждение своих слов.

Ответ главы города Алексея Плахотникова удивил многих. Вместо решения проблемы он, с личной страницы, задал вопрос жительнице: «Светлана, а почему Вы вдруг закрыли профиль?». Это вызвало возмущение горожан, которые посчитали, что глава города должен заниматься проблемами улиц, а не обсуждать личные страницы. В ответ на критику Плахотников лишь предложил позвонить на номер «112».

Фото: ВК Подслушано Котовск
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Жители Тамбова жалуются на температурные качели от 17 до 30 °С

Жители Котовска жалуются на проблемы с отоплением

Жители Тамбова жалуются на перебои с водой

Жители Котовска планируют выйти на акцию протеста

Вниманию жителей города Котовска!

Главой Котовска стал А.М. Плахотников



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове мать с ребёнком на машине провалились в яму, вырытую коммунальщиками

Сегодня, 11:54
0
13 сентября на улице Астраханской в районе нефтебазы произошла авария. Женщина за рулём Chevrolet потеряла контроль над автомобилем, отвлёкшись на ребёнка в детском кресле.

В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия

Сегодня, 11:44
0
В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован департаментом по государственной охране объектов культурного наследия региона.

На «стоячие озёра» жалуются котовчане

Вчера, 19:45
0
Жители Котовска обеспокоены ситуацией с затопленными улицами, однако местные власти не спешат принимать меры. Один из горожан обратился к городской администрации через социальные сети с вопросом, почему на улице Октябрьской уже несколько месяцев стоит вода, несмотря на жаркую погоду и отсутствие

В Тамбове расследуется дело о злоупотреблении полномочиями руководителем МУПа

Вчера, 19:37
0
В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова было выявлено, что генеральный директор одного из муниципальных унитарных предприятий заключил договоры аренды транспортных средств с аффилированной компанией на заведомо невыгодных условиях

В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях

Вчера, 19:35
0
В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Сбербанк пытается продать здание своего главного офиса в Тамбове

11 сентября 2024
0
Стоимость главного офиса Сбербанка в Тамбове возросла до 358,3 млн рублей, что указано в объявлении на платформе «Портал DA», предназначенной для продажи залогового имущества.

В Тамбовской области изменили порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов

11 сентября 2024
0
В Тамбовской области изменился порядок получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Теперь распределение разрешений на добычу копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях происходит через жеребьёвку, что обеспечивает случайный выбор и равные условия для всех участников.

Росприроднадзор выявил нарушения при рекультивации полигона в Жердевке

11 сентября 2024
0
Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов в городе Жердевка, проводимая в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», находится под контролем Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора.

Установлен новый размер прожиточного минимума

10 сентября 2024
0
В Тамбовской области утвердили новые показатели прожиточного минимума на 2025 год, соответствующее постановление было опубликовано региональным правительством.

До конца сентября в Тамбовской области введён запрет на посещение лесов

10 сентября 2024
0
В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов из-за установления IV класса пожарной опасности, что свидетельствует о высокой угрозе пожаров. Эти меры будут действовать до 30 сентября.

В Тамбове введён новый маршрут — 18А

10 сентября 2024
0
В Тамбове вновь произошли изменения в маршрутах общественного транспорта. Первоначально планировалось, что автобус №18С будет заезжать к школе №2, а также на улицы Запрудную и Агапкина, чтобы обслуживать школьников, вынужденных ездить между недостроенной школой №3 и школой №2. Однако новый маршрут

Утверждено обвинительное заключение по делу о превышении полномочий бывшего директора «Тамбовавтодора»

9 сентября 2024
0
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ТОГКУ «Тамбовавтодор» Дмитрия Попова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Покупателя усадьбы купца Ефанова в Тамбове не допустили к торгам

8 сентября 2024
0
Торги по продаже Городской усадьбы купца Ефанова в Тамбове завершились безрезультатно. Единственный участник аукциона, столичная компания «Сиверсия», не была допущена к участию из-за непоступления задатка в размере 1,3 миллиона рублей в установленный срок. Сам объект культурного наследия был

В Моршанске подрядчик не соблюдает сроки ремонта плотины на Цне

8 сентября 2024
0
Подрядчик не соблюдает сроки капитального ремонта плотины в Моршанске, что привлекло внимание представителей регионального министерства экологии. На заседании министерства заместитель министра экологии и природных ресурсов Дмитрий Сомов сообщил о выявленных нарушениях и несоблюдении графика

Суд отклонил иск банка о взыскании кредита с наследников

8 сентября 2024
0
Староюрьевский районный суд Тамбовской области отклонил иск кредитной организации о взыскании долга с наследников умершего заёмщика, как сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

ВЭФ: в Тамбовской области ждут иностранных туристов

7 сентября 2024
0
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Центр стратегического развития презентовал первый каталог эталонных туристических продуктов для иностранных туристов, в который вошли предложения из 11 регионов России, включая Тамбовскую область.

Тамбовское отделение Банка России опубликовало данные по ипотечному кредитованию

7 сентября 2024
0
Тамбовское отделение Банка России опубликовало данные по ипотечному кредитованию за первое полугодие 2024 года. Объём ипотеки на новостройки увеличился почти на треть, составив ₽16 млрд. За это время жители региона оформили 1204 ипотечных кредита на сумму ₽5,2 млрд, что на 39,5% больше

После вмешательства прокуратуры в Мичуринском округе подрядчик закончил работы по ремонту дороги

7 сентября 2024
0
Прокуратура Мичуринского района в ходе проверки соблюдения законодательства о госзакупках выявила нарушения в исполнении муниципального контракта на ремонт дороги «Зеленый Гай – Лесозавод» в Мичуринском муниципальном округе. Контракт с ООО «Регионстройхолдинг» был заключён в мае 2024 года с

В Тамбове ремонтируют ул. Ю. Гагарина

6 сентября 2024
0
Депутаты Тамбовской областной думы на внеочередном заседании приняли поправки в бюджет региона на 2024 год, увеличив как доходную, так и расходную части на 1,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом остался на прежнем уровне.

Бюджет Тамбовской области увеличили на 1,6 миллиарда рублей

6 сентября 2024
0
Депутаты Тамбовской областной думы на внеочередном заседании приняли поправки в бюджет региона на 2024 год, увеличив как доходную, так и расходную части на 1,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом остался на прежнем уровне.

В Инжавино сносят знаменитый санаторий

6 сентября 2024
0
В социальных сетях активно обсуждают снос некогда известного санатория в Инжавино. Один из местных пабликов разместил пост с заголовком «Прощай, санаторий Инжавинский» и фотографиями, на которых запечатлены работы по демонтажу зданий и расчистке территории. Эти снимки вызвали множество вопросов и
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги