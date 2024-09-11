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На «стоячие озёра» жалуются котовчане
Вчера, 19:45
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Жители Котовска обеспокоены ситуацией с затопленными улицами, однако местные власти не спешат принимать меры. Один из горожан обратился к городской администрации через социальные сети с вопросом, почему на улице Октябрьской уже несколько месяцев стоит вода, несмотря на жаркую погоду и отсутствие осадков. Пост был опубликован в местной группе «Подслушано». Ответ властей вызвал недоумение у пользователей.
Житель Котовска описал проблему: вода скапливается на проезжей части, вероятно, из-за прорыва водопровода. Он уже обращался в водоканал и Единую диспетчерскую службу, но никаких действий не последовало. В комментариях пользователи отметили, что аналогичная ситуация наблюдается на улице Молодёжной, где вода затапливает пешеходный переход, вынуждая людей обходить его по проезжей части. Один из комментаторов приложил фотографию в подтверждение своих слов.
Ответ главы города Алексея Плахотникова удивил многих. Вместо решения проблемы он, с личной страницы, задал вопрос жительнице: «Светлана, а почему Вы вдруг закрыли профиль?». Это вызвало возмущение горожан, которые посчитали, что глава города должен заниматься проблемами улиц, а не обсуждать личные страницы. В ответ на критику Плахотников лишь предложил позвонить на номер «112».
Фото: ВК Подслушано Котовск
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