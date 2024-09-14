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Для ремонта мостов в Ржаксинском округе потребовалось вмешательство прокуратуры
Прокуратура Ржаксинского района выявила нарушения в эксплуатации мостов через реку Савала на трассе «Каспий» – Каменка – Ржакса. В ходе проверки было установлено, что на пешеходной части мостов имеются проломы, а также отсутствуют фрагменты плит, что не соответствует требованиям безопасности.
По итогам проверки прокуратура направила предписание в адрес ТОГКУ «Тамбовавтодор». Представление было рассмотрено и принято к исполнению, после чего на мостах провели необходимые ремонтные работы.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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