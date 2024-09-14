В области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов 0 В Тамбовской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день завершен ремонт в 45 многоэтажках, а на 95 объектах работы ещё продолжаются. В целом в 2024 году планируется отремонтировать 237 многоквартирных домов.

Жители Тамбова выражают недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка 0 Жители Тамбова продолжают выражать недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка. Работы, которые должны были завершиться еще 31 июля, до сих пор не окончены. Подрядная организация — липецкое ООО «СУ 1» — не успела выполнить обязательства в срок, указанный в контракте.

Для ремонта мостов в Ржаксинском округе потребовалось вмешательство прокуратуры 0 Прокуратура Ржаксинского района выявила нарушения в эксплуатации мостов через реку Савала на трассе «Каспий» – Каменка – Ржакса. В ходе проверки было установлено, что на пешеходной части мостов имеются проломы, а также отсутствуют фрагменты плит, что не соответствует требованиям безопасности.

В области почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров почтил память Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза, в день 101-й годовщины со дня её рождения, который отмечается 13 сентября 2024 года.

АО «ТСК» на месяц снизит цену на вывоз мусора вне рамок ТКО 0 С 13 сентября по 13 октября жители Тамбовской области могут воспользоваться скидкой на вывоз крупногабаритного мусора в рамках акции, организованной региональным оператором по вывозу ТКО «Тамбовская сетевая компания».

Завершена приватизация ООО «Тамбовский центральный рынок» 0 Эпопея с приватизацией бывшего муниципального унитарного предприятия, а ныне ООО «Тамбовский центральный рынок», о которой наши читатели были проинформированы в предыдущих публикациях, подошла к концу. Торги состоялись, и победителем стал предприниматель Сергей Летунов, уроженец Белгородской

Здание, ранее находившееся в собственности МичГАУ, осталось без покупателей 0 Бывший имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), расположенный в Тамбовской области, не привлек интереса покупателей. Согласно документации, размещённой на сайте «Дом.РФ», на данный объект не поступило ни одной заявки.

В Тамбове мать с ребёнком на машине провалились в яму, вырытую коммунальщиками 0 13 сентября на улице Астраханской в районе нефтебазы произошла авария. Женщина за рулём Chevrolet потеряла контроль над автомобилем, отвлёкшись на ребёнка в детском кресле.

В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия 0 В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован департаментом по государственной охране объектов культурного наследия региона.

На «стоячие озёра» жалуются котовчане 0 Жители Котовска обеспокоены ситуацией с затопленными улицами, однако местные власти не спешат принимать меры. Один из горожан обратился к городской администрации через социальные сети с вопросом, почему на улице Октябрьской уже несколько месяцев стоит вода, несмотря на жаркую погоду и отсутствие

В Тамбове расследуется дело о злоупотреблении полномочиями руководителем МУПа 0 В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова было выявлено, что генеральный директор одного из муниципальных унитарных предприятий заключил договоры аренды транспортных средств с аффилированной компанией на заведомо невыгодных условиях

В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях 0 В Тамбове микрофинансовую компанию оштрафовали за отправку угроз в SMS-сообщениях, о чём сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Сбербанк пытается продать здание своего главного офиса в Тамбове 0 Стоимость главного офиса Сбербанка в Тамбове возросла до 358,3 млн рублей, что указано в объявлении на платформе «Портал DA», предназначенной для продажи залогового имущества.

В Тамбовской области изменили порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 0 В Тамбовской области изменился порядок получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Теперь распределение разрешений на добычу копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях происходит через жеребьёвку, что обеспечивает случайный выбор и равные условия для всех участников.

Росприроднадзор выявил нарушения при рекультивации полигона в Жердевке 0 Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов в городе Жердевка, проводимая в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», находится под контролем Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора.

Установлен новый размер прожиточного минимума 0 В Тамбовской области утвердили новые показатели прожиточного минимума на 2025 год, соответствующее постановление было опубликовано региональным правительством.

До конца сентября в Тамбовской области введён запрет на посещение лесов 0 В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов из-за установления IV класса пожарной опасности, что свидетельствует о высокой угрозе пожаров. Эти меры будут действовать до 30 сентября.

В Тамбове введён новый маршрут — 18А 0 В Тамбове вновь произошли изменения в маршрутах общественного транспорта. Первоначально планировалось, что автобус №18С будет заезжать к школе №2, а также на улицы Запрудную и Агапкина, чтобы обслуживать школьников, вынужденных ездить между недостроенной школой №3 и школой №2. Однако новый маршрут

Утверждено обвинительное заключение по делу о превышении полномочий бывшего директора «Тамбовавтодора» 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ТОГКУ «Тамбовавтодор» Дмитрия Попова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Покупателя усадьбы купца Ефанова в Тамбове не допустили к торгам 0 Торги по продаже Городской усадьбы купца Ефанова в Тамбове завершились безрезультатно. Единственный участник аукциона, столичная компания «Сиверсия», не была допущена к участию из-за непоступления задатка в размере 1,3 миллиона рублей в установленный срок. Сам объект культурного наследия был