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В Тамбовской области собрали более 500 тысяч тонн сои, урожай превысил показатели прошлого года
В Тамбовской области завершена уборка сои с 97% полей, с которых было собрано более 500 тысяч тонн урожая. В этом году посевные площади сои значительно увеличились, составив почти 287 тысяч гектаров по сравнению с 204 тысячами гектаров в прошлом году. Средняя урожайность составила более 18 центнеров с гектара.
В 2023 году регион произвёл более 450 тысяч тонн сои, заняв 4-е место по её производству в Центральном федеральном округе и 5-е место в России. В этом году показатели оказались ещё выше, что подчеркивает важность этой культуры для местных сельхозпроизводителей.
Соя пользуется популярностью благодаря широкому спектру применения. Культура, богатая протеинами, витаминами и минералами, активно используется как в пищевой промышленности, так и для производства комбикормов. Тамбовская соя также отправляется на переработку в другие регионы России, где из неё изготавливают муку и масло, и экспортируется в Беларусь.
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