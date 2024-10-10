Тамбовский Центр «Космос» стал победителем конкурса «Лучший лагерь России-2024» 0 Тамбовский Центр творчества и оздоровления «Космос» признан одним из победителей престижного Всероссийского конкурса «Лучший лагерь России-2024». Итоги были подведены на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления «Большие смыслы-2024», который проходит в Всероссийском детском

В Тамбовской области собрали более 500 тысяч тонн сои, урожай превысил показатели прошлого года 0 В Тамбовской области завершена уборка сои с 97% полей, с которых было собрано более 500 тысяч тонн урожая. В этом году посевные площади сои значительно увеличились, составив почти 287 тысяч гектаров по сравнению с 204 тысячами гектаров в прошлом году. Средняя урожайность составила более 18

Жители Дома ветеранов жалуются на состояние дороги и на проблемы с общественным транспортом 0 В последние годы было немало громких заявлений и разговоров о различных проектах, связанных с тамбовским Пригородным лесом, таких как IT-деревня и другие. Однако реальные проблемы местных жителей, проживающих в этой зоне, остаются без должного внимания. Недавно граждане, живущие в Пригородном лесу,

Неделя Китая в Тамбове: лекции, выставки и деловые встречи в честь 75-летия КНР 0 В этом году отмечается 75-летие со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. В честь этой знаменательной даты по всей России проходят праздничные мероприятия, и Тамбов не стал исключением. С 15 по 19 октября 2024 года в городе

Ограничения движения в Тамбове: 12 и 13 октября закроют несколько улиц из-за Большой осенней ярмарки 0 В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Тамбове на нескольких улицах будет запрещено движение транспорта в связи с проведением Большой осенней ярмарки на площади у ледового дворца спорта «Кристалл». Об этом сообщила городская администрация.

РСХБ в Тамбове выступил на форуме «Женщины АПК» 0 На площадке Тамбовского государственного технического университета состоялся II Форум женщин АПК Тамбовской области. Мероприятие уже второй год объединяет успешных женщин, занятых в агропромышленном комплексе. Россельхозбанк организовал на площадке форума собственный стенд для взаимодействия с

В отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» возбуждено уголовное дело 0 Практикующий юрист Артём Александров поделился важным случаем, связанным с защитой прав потребителей, в котором фигурировала компания ООО «Юридический партнёр». Прокуратура недавно дала ответ по делу, которое затрагивает массовые жалобы на навязывание «независимых гарантий» при покупке автомобилей.

Рекультивация свалки в Жердевке завершена досрочно: объект принят Министерством экологии 0 Региональное Министерство экологии сообщило о досрочном завершении рекультивации свалки в городе Жердевка. Работы проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Первоначально завершение проекта планировалось к концу ноября, однако подрядчик справился на месяц

В Мичуринске состоялась встреча школьников с ветеранами боевых действий в Афганистане 0 В комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ №1 прошла встреча учащихся 6-го класса с ветеранами боевых действий в Афганистане — подполковником, кавалером ордена Красной Звезды Виктором Борисовичем Шохиным и воином-десантником Сергеем Алексеевичем Воробьевым.

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 22% 0 10 октября 2024 года Россельхозбанк увеличил процентные ставки по краткосрочным вкладам.

Бывшего директора «Первомайскхиммаш» планируют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 279,6 млн рублей 0 Бывший генеральный директор крупного производителя оборудования для химической промышленности ООО «Первомайскхиммаш» Вячеслав Чуканов может быть привлечён к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на сумму 279,6 млн рублей. Об этом сообщил арбитражный управляющий компании Олег Кириллов.

Владелец затонувшего парома в Тамбовской области предстанет перед судом за незаконную переправу 0 Владелец дачного парома, который затонул в Тамбовской области, будет привлечён к суду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Инцидент произошёл 16 июня, когда группа молодых людей, включая четырёх несовершеннолетних, переправлялась на пароме вместе с мотоциклами.

Аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров с начала 2024 года 0 С начала 2024 года аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров, что превышает показатель пассажиропотока за весь прошлый год. В 2023 году услугами аэропорта воспользовались 31,5 тысячи человек, тогда как на данный момент этот показатель уже превзойдён.

Департамент охраны объектов культурного наследия подал иск к администрации Тамбова по делу о сохранении Дома Нарышкиных 0 Региональный департамент государственной охраны объектов культурного наследия подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием к администрации города провести консервацию крыши и разработать проект по сохранению исторического здания, когда-то принадлежавшего Эммануилу и Александре

Гибель рыбы в пруду «Рогатый»: Росрыболовство провело обследование 0 26 сентября сотрудники Росрыболовства обследовали пруд «Рогатый», расположенный в полутора километрах от деревни Барановка в Токарёвском муниципальном округе Тамбовской области. Обследование было проведено после жалоб местных рыбаков на массовую гибель рыбы.

И.И. Волков вновь назначен помощником депутата Государственной Думы А.А. Полякова 0 Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков во второй раз был назначен помощником депутата Государственной Думы Андрея Александровича Полякова.

Отопительный сезон в Тамбове начнётся 10 октября: первыми тепло получат учреждения соцсферы 0 На общегородском совещании, которое прошло 8 октября, власти Тамбова обсудили сроки начала отопительного сезона. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что подача тепла начнётся уже в конце текущей недели — 10-11 октября. В первую очередь отопление будет запущено в учреждениях

Сквер Баратынского в Тамбове не благоустроят в установленные сроки: общественники недовольны задержкой 0 Региональное отделение Народного фронта сообщило о том, что благоустройство сквера Баратынского в Тамбове, расположенного в районе улиц Мичуринской, Карла Маркса и Пензенской, не будет завершено в установленные сроки. Работы начались в августе этого года в рамках регионального проекта «Дорога к

Особый противопожарный режим в Тамбовской области продлён до 1 ноября 0 Губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о продлении особого противопожарного режима в регионе до 1 ноября. На оперативном совещании он подчеркнул, что сухая и тёплая погода способствует распространению огня, и призвал жителей воздержаться от разведения костров и сжигания сухой

Прокуратура Тамбова взыскала 700 тысяч рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по жалобе 70-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенничества. В феврале 2024 года женщина перевела 700 тысяч рублей на счёт мошенника, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, ввёл её в заблуждение.