|
|
Тамбовская городская Дума рассмотрит инициативу введения туристического налога
Администрация Тамбова предложила ввести туристический налог для гостей города, аналогичный курортному сбору, действующему в таких популярных туристических местах, как Сочи и Санкт-Петербург. Согласно проекту, гостиницы будут взимать налог в размере 1% от стоимости номера в 2025 году с последующим увеличением до 5% к 2029 году. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки.
Предполагается, что новый налог принесет местному бюджету 26,2 млн рублей уже в 2025 году, однако вопросы вызывает его целесообразность. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отметил, что в пояснительной записке отсутствует информация о планируемом использовании собранных средств на развитие туристической инфраструктуры города, которая находится в упадке. Он подчеркнул, что многие туристы и горожане недовольны состоянием городской инфраструктуры, включая улицу Карла Маркса, которая требует срочного ремонта.
Александров также отметил, что Тамбов не является туристическим центром, и введение подобного сбора может привести лишь к увеличению стоимости размещения в гостиницах. Это, по его мнению, создаст дополнительное бремя для местного населения и бизнеса, а также может негативно отразиться на попытках города привлечь туристов. Фракция КПРФ намерена голосовать против инициативы, считая, что такие налоги логичнее вводить в популярных туристических зонах.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Тамбовское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в очередной, уже четвёртый раз внесло липецкую компанию ООО «СУ-1», собственником которой является Мраз Мстояну, в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужило нарушение условий контракта на ремонт городских дорог в
Администрация Тамбова предложила ввести туристический налог для гостей города, аналогичный курортному сбору, действующему в таких популярных туристических местах, как Сочи и Санкт-Петербург. Согласно проекту, гостиницы будут взимать налог в размере 1% от стоимости номера в 2025 году с последующим
Жительница Тамбовской области обратилась в Информационный центр Следственного комитета России с жалобой на неудовлетворительное состояние больницы в селе Красивка. Здание больницы, построенное в 1882 году, находится в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет. На данный момент использовать
Перед судом предстала бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова, которую признали виновной по обвинению в крупном мошенничестве (статья 159.3 УК РФ). В ходе расследования было установлено, что в 2019–2020 годах управление по физической культуре и спорту выделило клубу
В прокуратуре Тамбовской области прошёл личный приём граждан, который провёл региональный прокурор Александр Гул. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соблюдения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приём посетили 24 человека, среди которых были и граждане с инвалидностью. Наибольшее
23 октября в Тамбовской городской Думе прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором был заслушан отчёт Контрольно-счётной палаты (КСП) о проверке исполнения концессионного соглашения, заключённого с ООО «РКС-Тамбов» (бывшие «Концессионные коммунальные системы»). Соглашение, принятое депутатами в
Специалисты Котовского производственного отделения Рассказовского филиала АО «ТСК» успешно завершили масштабную модернизацию центральной распределительной подстанции (ЦРП), обеспечивающей электроснабжение большей части города. Подстанция, введённая в эксплуатацию ещё в 1940-х годах, снабжает
В Тамбовской области проходит Межрегиональный форум местного самоуправления, который продолжается на площадке областного Правительства. Второй день форума, 23 октября, собрал таких участников, как Полномочный Представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и Глава Тамбовской области Максим
Торги по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» в форме публичного предложения не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщает организатор торгов ООО «РЛМ-Петербург».
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против ведущего ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская горСББЖ». Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемая получила взятки в крупном размере, что квалифицируется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Директор ООО «Энергофит» Олег Попов снова окажется перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством блочно-модульных котельных в Котовске в рамках программы модернизации системы теплоснабжения. Обвинительное заключение по делу утверждено, и Попов
Глава города Моршанска Алексей Банников подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен его первый заместитель Роман Поленков. До этого назначения Поленков возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики
В Тамбове продолжается практика срыва сроков по благоустройству общественных территорий, что становится серьезной проблемой для города. Депутат Тамбовской городской думы Артём Александров провел инспекцию ключевых объектов, где работы ведутся с многократными задержками.
В 5:20 утра 22 октября на территории рассказовского предприятия «Биохим» произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, взрыв был вызван ударом беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём телеграм-канале.
Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщает о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый (Новобарановский) Токаревского муниципального округа Тамбовской области. По данным ведомства, в водоёме зафиксирована гибель более 8,5 тысяч рыб. Информация поступила от
В минувшие выходные в различных районах Тамбова вновь поступали жалобы от горожан на отсутствие отопления или перебои с его подачей, несмотря на то, что отопительный сезон официально начался ещё в начале прошлой недели.
В Кирсанов, Тамбовская область, из Москвы был доставлен мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» для обследования дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 19 октября. Специалисты проводят диагностику состояния несущих конструкций здания, чтобы оценить его пригодность для дальнейшего
«Неделя Китая в Тамбове − 2024», приуроченная к 75-летию основания КНР и установлению российско-китайских дипломатических отношений, завершилась серией мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между Тамбовской областью и Китаем. Организаторами выступили Тамбовское отделение
По данным Тамбовстата, в сентябре 2024 года индекс потребительских цен в Тамбовской области составил 100,91%, что означает продолжение тенденции роста цен. С начала года общий прирост цен составил 6,39%.
Утром 19 октября в Кирсанове Тамбовской области произошла трагедия — взрыв бытового газа на четвёртом этаже многоквартирного дома. Инцидент случился в 4:55 по адресу: улица Коммунистическая, 29. В результате взрыва часть здания была разрушена, и возник пожар, который удалось локализовать спустя
Комитет по законодательству Тамбовской областной думы выступил с инициативой введения нового закона, запрещающего продажу товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним. Под действие запрета попадают такие товары, как газовые зажигалки и баллончики для их заправки. Как
|