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» » Тамбовская городская Дума рассмотрит инициативу введения туристического налога

Тамбовская городская Дума рассмотрит инициативу введения туристического налога

Сегодня, 09:37
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Администрация Тамбова предложила ввести туристический налог для гостей города, аналогичный курортному сбору, действующему в таких популярных туристических местах, как Сочи и Санкт-Петербург. Согласно проекту, гостиницы будут взимать налог в размере 1% от стоимости номера в 2025 году с последующим увеличением до 5% к 2029 году. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки.

Предполагается, что новый налог принесет местному бюджету 26,2 млн рублей уже в 2025 году, однако вопросы вызывает его целесообразность. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отметил, что в пояснительной записке отсутствует информация о планируемом использовании собранных средств на развитие туристической инфраструктуры города, которая находится в упадке. Он подчеркнул, что многие туристы и горожане недовольны состоянием городской инфраструктуры, включая улицу Карла Маркса, которая требует срочного ремонта.

Александров также отметил, что Тамбов не является туристическим центром, и введение подобного сбора может привести лишь к увеличению стоимости размещения в гостиницах. Это, по его мнению, создаст дополнительное бремя для местного населения и бизнеса, а также может негативно отразиться на попытках города привлечь туристов. Фракция КПРФ намерена голосовать против инициативы, считая, что такие налоги логичнее вводить в популярных туристических зонах.
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