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Тамбовская городская Дума приняла бюджет на 2024 год
Вчера, 11:35
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Депутаты Тамбовской городской Думы утвердили бюджет города на следующий, 2024 год в двух чтениях. Согласно представленному проекту, ожидаемые доходы города в новом году составят 7,352 млрд рублей, а расходы - 7,276 млрд рублей. Таким образом, проект бюджета оформлен с избытком. Важно отметить, что его объем на почти 3 млрд рублей меньше, чем бюджет 2023 года.
Однако не следует забывать, что текущий состав городской Думы поддержал предложение городской администрации по переложению обязанностей по уборке придомовых территорий, принадлежащих муниципалитету, на самих горожан через управляющие компании. Это «экономией» позволило избежать расходов в более чем 80 млн рублей. Однако результат этого хода стал заметен горожанам уже в первый месяц зимы, когда Тамбов оказался на пороге транспортного кризиса.
Фракция КПРФ в городской думе не поддержала предложенный проект бюджета. Руководитель фракции, Артем Александров, объяснил свою позицию низким уровнем исполнения городской администрацией ранее принятых бюджетов. Он выразил сомнения в том, что и этот бюджет будет реализован качественно. Кроме того, по стратегическим направлениям бюджет не направлен на поступательное развитие областного центра.
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