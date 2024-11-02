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Тамбовская область оказалась в «средней группе» по реализации нацпроекта «Производительность труда»
Сегодня, 08:48
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По итогам 2023 года Тамбовская область не вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда», а заняла место в «средней группе» вместе с 19 другими субъектами. Данный рейтинг был подготовлен Министерством экономического развития РФ совместно с Федеральным центром компетенций (АНО «ФЦК»). В список лидеров, набравших наибольшее количество баллов, вошли 32 региона, возглавляемые Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Татарстан и Самарской областью.
При оценке регионов учитывалось, насколько успешно они внедряют и распространяют лучшие практики повышения производительности. Ключевыми показателями стали охват предприятий различными мерами поддержки и обучения, объемы льготного кредитования, качество выполнения поставленных задач региональными командами, а также качество информирования населения и бизнеса о целях и возможностях нацпроекта. Важную роль сыграла и работа региональных центров компетенций, обеспечивающих помощь предприятиям в улучшении производственных процессов.
Из регионов Черноземья в группу лидеров попали Белгородская, Воронежская и Курская области. Тамбовская, Липецкая и Орловская области заняли позиции в «средней группе», сохраняя потенциал для улучшения своих показателей.
Фото: pch.vector / ru.freepik.com
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