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Покушение на «зелёные лёгкие» Тамбова: незаконная вырубка деревьев в Борщёвском лесу
Сегодня, 10:24
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Региональное министерство экологии и природных ресурсов сообщает о незаконной вырубке деревьев и начавшемся строительстве в Борщёвском лесу, расположенном в окрестностях села Борщёвка Тамбовского округа. Эта лесопосадка возрастом 40–50 лет входит в состав «Зелёного пояса» Тамбова, созданного для обеспечения экологического благополучия областного центра.
«Зелёный пояс» Тамбова был утверждён областной думой в 2018 году, а его границы окончательно определены в 2020 году. Включающие шесть кластеров общей площадью более 126 квадратных километров, эти территории получили статус зон с ограниченным режимом природопользования. Согласно законодательству, на участках, входящих в «Зелёный пояс», запрещены вырубка деревьев и капитальное строительство.
Несмотря на ограничения, сообщение о нарушении поступило в министерство экологии вчера. Местные жители рассказали о начавшемся строительстве, предположительно инициированном садовым товариществом «Боровик», созданным в 2022 году. Представители министерства, департамента лесного хозяйства, администрации Тамбовского округа и сотрудники полиции выехали на место происшествия. Было зафиксировано, что вырублено около 20 деревьев, завезены строительные материалы, включая песок, плиты и вагончик, подготовлено место для возведения дома.
В августе текущего года министерство экологии направило владельцам земельных участков в «Зелёном поясе» уведомления о запретах на вырубку деревьев и строительство. Однако, несмотря на предупреждения, в Борщёвском лесу начались работы, нарушающие установленные ограничения.
Чиновники и правоохранительные органы намерены провести расследование и установить виновных в нарушении экологических норм. Общественность выразила обеспокоенность ситуацией, поскольку уничтожение зелёных зон подрывает экологическое равновесие и нарушает законы, направленные на защиту окружающей среды.
Фото: Алла Албегова
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