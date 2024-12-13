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Депутат обратился в прокуратуру из-за состояния дороги на Андреевской улице
Вчера, 19:14
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В южной части Тамбова нарастает конфликт, связанный с неудовлетворительным состоянием дорог и инфраструктуры. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил запрос в прокуратуру Ленинского района после того, как получил официальный ответ от Комитета дорожного хозяйства и транспорта, оценивший состояние дороги на улице Андреевской как «удовлетворительное».
Местные жители давно жалуются на многочисленные ямы, разрушенное покрытие, отсутствие тротуаров и уличного освещения. Особенно сложная ситуация сложилась на участке, проходящем через гаражный массив и соединяющемся с улицей Периксы. После осеннего визита в район, депутат отметил, что состояние дороги представляет реальную угрозу для жизни и здоровья как автомобилистов, так и пешеходов.
«Официальный ответ администрации оторван от реальности. Это формальный подход, игнорирующий нужды граждан», — заявил Александров.
Дополнительное возмущение вызвал отказ назвать конкретные сроки проведения ремонта и установки тротуаров и освещения. В ответе администрации указано, что работы будут выполнены «по мере финансирования», но обязательств по срокам не взято.
Также в центре внимания оказался проект реконструкции водопропускного сооружения через реку Жигалка. Несмотря на обещание завершить проектные работы к концу 2024 года, сроки строительства остаются неопределенными.
Депутат Александров в своем обращении в прокуратуру подчеркнул, что действия Комитета дорожного хозяйства могут нарушать федеральное законодательство, регулирующее организацию местного самоуправления и дорожной деятельности. Он призвал обязать администрацию установить четкие сроки выполнения всех необходимых работ.
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