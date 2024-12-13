Депутат обратился в прокуратуру из-за состояния дороги на Андреевской улице Комментариев: 0



Местные жители давно жалуются на многочисленные ямы, разрушенное покрытие, отсутствие тротуаров и уличного освещения. Особенно сложная ситуация сложилась на участке, проходящем через гаражный массив и соединяющемся с улицей Периксы. После осеннего визита в район, депутат отметил, что состояние дороги представляет реальную угрозу для жизни и здоровья как автомобилистов, так и пешеходов.



«Официальный ответ администрации оторван от реальности. Это формальный подход, игнорирующий нужды граждан», — заявил Александров.



Дополнительное возмущение вызвал отказ назвать конкретные сроки проведения ремонта и установки тротуаров и освещения. В ответе администрации указано, что работы будут выполнены «по мере финансирования», но обязательств по срокам не взято.



Также в центре внимания оказался проект реконструкции водопропускного сооружения через реку Жигалка. Несмотря на обещание завершить проектные работы к концу 2024 года, сроки строительства остаются неопределенными.



Депутат Александров в своем обращении в прокуратуру подчеркнул, что действия Комитета дорожного хозяйства могут нарушать федеральное законодательство, регулирующее организацию местного самоуправления и дорожной деятельности. Он призвал обязать администрацию установить четкие сроки выполнения всех необходимых работ. В южной части Тамбова нарастает конфликт, связанный с неудовлетворительным состоянием дорог и инфраструктуры. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил запрос в прокуратуру Ленинского района после того, как получил официальный ответ от Комитета дорожного хозяйства и транспорта, оценивший состояние дороги на улице Андреевской как «удовлетворительное».Местные жители давно жалуются на многочисленные ямы, разрушенное покрытие, отсутствие тротуаров и уличного освещения. Особенно сложная ситуация сложилась на участке, проходящем через гаражный массив и соединяющемся с улицей Периксы. После осеннего визита в район, депутат отметил, что состояние дороги представляет реальную угрозу для жизни и здоровья как автомобилистов, так и пешеходов.— заявил Александров.Дополнительное возмущение вызвал отказ назвать конкретные сроки проведения ремонта и установки тротуаров и освещения. В ответе администрации указано, что работы будут выполнены «по мере финансирования», но обязательств по срокам не взято.Также в центре внимания оказался проект реконструкции водопропускного сооружения через реку Жигалка. Несмотря на обещание завершить проектные работы к концу 2024 года, сроки строительства остаются неопределенными.Депутат Александров в своем обращении в прокуратуру подчеркнул, что действия Комитета дорожного хозяйства могут нарушать федеральное законодательство, регулирующее организацию местного самоуправления и дорожной деятельности. Он призвал обязать администрацию установить четкие сроки выполнения всех необходимых работ.



