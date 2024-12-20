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Смертность в Тамбовской области в 2,5 раза превысила рождаемость
Сегодня, 09:36
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По данным Тамбовстата, за период с января по октябрь 2024 года в Тамбовской области зарегистрировано 5,0 тыс. новорожденных, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время смертность в регионе увеличилась на 3,8% и составила 12,7 тыс. случаев.
Таким образом, смертность превысила рождаемость в 2,5 раза, что свидетельствует об усилении негативных демографических тенденций. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 2,3 раза.
Особую тревогу вызывают данные о младенческой смертности: за первые десять месяцев 2024 года умерли 20 детей в возрасте до года, что на три случая больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Дополнительно наблюдается снижение активности в семейной жизни:
- В 2024 году зарегистрировано 4 452 брака, что меньше, чем в 2023 году (4 764).
- Число разводов также сократилось с 3 096 до 2 921.
Эти данные подчеркивают серьёзные вызовы, стоящие перед Тамбовской областью в области демографии и здравоохранения. Уменьшение рождаемости, рост смертности и снижение брачной активности требуют разработки комплексных мер для стабилизации ситуации.
Фото: news.mail.ru
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