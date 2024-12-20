Смертность в Тамбовской области в 2,5 раза превысила рождаемость Комментариев: 0



Таким образом, смертность превысила рождаемость в 2,5 раза, что свидетельствует об усилении негативных демографических тенденций. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 2,3 раза.



Особую тревогу вызывают данные о младенческой смертности: за первые десять месяцев 2024 года умерли 20 детей в возрасте до года, что на три случая больше, чем за аналогичный период 2023 года.



Дополнительно наблюдается снижение активности в семейной жизни:



- В 2024 году зарегистрировано 4 452 брака, что меньше, чем в 2023 году (4 764).



- Число разводов также сократилось с 3 096 до 2 921.



Эти данные подчеркивают серьёзные вызовы, стоящие перед Тамбовской областью в области демографии и здравоохранения. Уменьшение рождаемости, рост смертности и снижение брачной активности требуют разработки комплексных мер для стабилизации ситуации.



Фото: news.mail.ru

По данным Тамбовстата, за период с января по октябрь 2024 года в Тамбовской области зарегистрировано 5,0 тыс. новорожденных, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время смертность в регионе увеличилась на 3,8% и составила 12,7 тыс. случаев.Таким образом, смертность превысила рождаемость в 2,5 раза, что свидетельствует об усилении негативных демографических тенденций. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 2,3 раза.Особую тревогу вызывают данные о младенческой смертности: за первые десять месяцев 2024 года умерли 20 детей в возрасте до года, что на три случая больше, чем за аналогичный период 2023 года.Дополнительно наблюдается снижение активности в семейной жизни:- В 2024 году зарегистрировано 4 452 брака, что меньше, чем в 2023 году (4 764).- Число разводов также сократилось с 3 096 до 2 921.Эти данные подчеркивают серьёзные вызовы, стоящие перед Тамбовской областью в области демографии и здравоохранения. Уменьшение рождаемости, рост смертности и снижение брачной активности требуют разработки комплексных мер для стабилизации ситуации.Фото: news.mail.ru



