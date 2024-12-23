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Расширение дороги на улице Советской в Тамбове задерживается из-за автосервиса
Вчера, 14:18
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Работы по расширению дороги на улице Советской в Тамбове, где соединяются улица Запрудная и бульвар Энтузиастов, столкнулись с неожиданной преградой. Завершение проекта откладывается из-за автосервиса, расположенного на участке в районе деревни Красненькая. О проблеме стало известно 23 декабря на планёрке в правительстве региона.
Проект предусматривает увеличение проезжей части с двух до четырёх полос и перекладку инженерных сетей. Однако для завершения работ требуется изъятие 66 квадратных метров земельного участка, принадлежащего собственнику автосервиса. По документам участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, однако на нём находится коммерческое предприятие.
— Вид разрешённого использования участка — личное подсобное хозяйство. Но фактически на нём расположен автосервис, — пояснил и.о. министра градостроительства и архитектуры Александр Филатов.
Собственник участка, индивидуальный предприниматель Дороничев, отказался добровольно передать землю муниципалитету, и дело передано в суд. Как уточнил глава Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин, комиссионная проверка выявила несоответствие фактического использования земли её разрешённому назначению.
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подчеркнул, что использование земли под автосервис не соответствует её категории, и проблема должна быть решена в ближайшее время для продолжения дорожных работ.
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