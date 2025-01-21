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В Котовске завершают восстановительные работы после удара беспилотников
Вчера, 17:45
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В Котовске Тамбовской области продолжаются активные восстановительные работы после атаки украинских беспилотников в ночь с 10 на 11 января. В 54 квартирах уже заменены оконные блоки. Всего повреждения получили 200 окон, из которых 96 уже восстановлены.
На месте работают девять ремонтных бригад. В ближайшие два дня планируется завершить замену оставшихся окон. Также выполнены замеры на всех 32 пострадавших балконах, и заказы на их восстановление направлены на завод.
Горожанам, чьи квартиры пострадали, предоставляется материальная помощь. Собственникам жилья выплачивают по 15 тысяч рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости предусмотрена компенсация в размере 75 тысяч рублей, при полной утрате — 150 тысяч рублей. Порядок расчёта компенсаций не уточняется.
Остаются вопросы с возмещением ущерба торговым объектам и автомобилям. Эти вопросы будут рассмотрены на совещании у врио главы региона Евгения Первышова.
Напомним, в результате атаки пострадали две пятиэтажки. Трое человек получили травмы от осколков стекла, ещё четверо обратились с жалобами на повышенное давление. Госпитализация не потребовалась.
Фото: ИА "Про Котовск"
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