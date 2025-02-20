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Суд конфисковал имущество экс-владельца Моршанской табачной фабрики
Вчера, 14:39
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Прокуратура Тамбовской области добилась конфискации недвижимости, приобретённой бывшим владельцем Моршанской табачной фабрики. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, активы стоимостью более 20 млн рублей были куплены на средства, полученные незаконным путём, и оформлены на родственников с целью уклонения от ответственности.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, постановив обратить в доход государства четыре объекта недвижимости в Моршанске. Данное решение подтверждает законность претензий надзорного ведомства и правомерность действий правоохранительных органов.
Процесс изъятия активов экс-владельца фабрики Андрея Метальникова начался ещё в 2023 году. В июле того года Тамбовский областной суд отклонил его жалобу на решение Моршанского районного суда об изъятии московской квартиры, зарегистрированной на его сына. Это стало прецедентом для дальнейших разбирательств.
Параллельно продолжается расследование деятельности Метальникова, включая вопросы уплаты налогов и задолженности по заработной плате сотрудникам предприятия. В случае выявления дополнительных нарушений бывшему владельцу фабрики могут грозить новые меры ответственности.
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