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В Тамбовской области вырос объем банковских вкладов населения
Вчера, 14:59
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К концу 2024 года в Тамбовской области заметно увеличился приток денежных средств населения в банки. По данным аналитического доклада Банка России, основным фактором роста стало повышение процентных ставок по рублевым вкладам, что сделало их более привлекательными.
Общий объем средств тамбовчан в банках за год увеличился на 24%, достигнув 203,2 млрд рублей. Кроме того, средства на эскроу-счетах за тот же период выросли на 12% и составили 9,4 млрд рублей. По информации Тамбовского отделения Центробанка, вклады населения на 1 января 2025 года составляют 73% от общего объема привлеченных банками средств.
Как отметил управляющий региональным отделением Банка России Михаил Носенков, высокая ключевая ставка способствовала росту сберегательной активности среди тамбовчан. Многие жители предпочли отказаться от крупных покупок в пользу размещения свободных средств на банковских счетах.
По данным опросов, увеличилось число людей, считающих, что хранить деньги в банке сейчас выгоднее, чем тратить на дорогостоящие товары и услуги. Эксперты ожидают, что тенденция к росту вкладов сохранится в ближайшие месяцы, особенно если процентные ставки останутся на высоком уровне.
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