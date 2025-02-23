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«Своих не бросаем»: ветераны продолжают поддержку бойцов
Сегодня, 15:04
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24 февраля исполнилось три года с начала специальной военной операции. За это время по всей стране развернулась масштабная волонтёрская работа: создаются пункты сбора гуманитарной помощи, неравнодушные граждане, общественные организации и государственные структуры объединяют усилия для поддержки бойцов.
Не остались в стороне и активисты Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Ветераны во главе с Сергеем Пальчиком собрали и доставили очередную партию гуманитарного груза в воинскую часть на Запорожском направлении.
На этот раз военнослужащим передали:
генератор;
оборудование для защиты от дронов;
Булат-4 (определитель дронов);
термобельё и утеплённую обувь;
вещевое имущество;
продовольственные наборы;
личные посылки и подарки от родителей военнослужащих.
После успешной доставки груза организаторы сразу же объявили новый сбор для бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО. Все желающие могут внести свой вклад и помочь тем, кто стоит на защите Родины.
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