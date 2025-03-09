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» » В Тамбовской области открыли горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

В Тамбовской области открыли горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

Сегодня, 10:20
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Специалисты Роспотребнадзора открыли горячую линию, приуроченную к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В течение двух недель тамбовчане смогут получить консультации по защите своих прав при покупке товаров и получении услуг.

Линия работает в будние дни с 10:00 до 15:30. Позвонить можно по номеру:
📞 8 (4752) 72-03-19

Жителям региона расскажут, как подать претензию на некачественный товар или услугу, какие меры можно предпринять в случае нарушения прав в магазинах, кафе, на отдыхе. Также специалисты проконсультируют по вопросам дистанционной торговли, которая становится всё более популярной.

Обратиться за консультацией можно также по федеральному номеру Роспотребнадзора:
📞 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Дополнительную информацию о защите прав потребителей можно найти на официальном сайте ведомства.
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В Тамбовской области открыли горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

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